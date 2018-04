Kolo, spinning, nebo rotoped? Poradíme, co je pro vás nejlepší

Jen tak si zlehka šlapat po opuštěné okresce, pozorovat jasně žlutý koberec rozkvetlé řepky, za kterým je v dálce vidět zelený les. Přitom se blížit k vesnici, ze které zatím vykukuje jen věž malebného kostelíku. Nechat si na záda dopadat teplé sluneční paprsky a pak šlápnout do pedálů, aby si vítr mohl pohrávat s vašimi vlasy. Ten pocit je opojný. Navíc když víte, že vedle kostelíku je obyčejná vesnická hospoda s hostinskou, která si s vámi bude dlouho povídat a při tom od ní dostanete skvěle vychlazené pivo a pak nepřekonatelnou svíčkovou.

Tak právě kvůli tomu si spousta z nás na kolo vytvořila závislost. O to větší, že se na něm dá dobře zhubnout. Jen si tu svíčkovou nesmíme dávat moc často. Kolo je prostě droga. Ale zdravá.

Pokud chcete i vy patřit mezi ty, kteří si bez kola nedovedou představit volný víkend ani dovolenou, neváhejte a začněte trénovat už teď. Zkuste to zatím pod střechou – ve fitness na spinningu nebo si kupte domů rotoped. Do jara máte tak akorát čas na to, aby si vaše svaly zvykly na nezvyklý pohyb. Vytrénujete si i zadek, aby vás ze sedla nebolel.

Dá se přežít spinning?

My jsme za vás vyzkoušeli, jak to na spinningu vypadá. Možná vás přesvědčíme, že to není nuda a hodinové šlapání se dá zvládnout. I když je to dřina.

Na spinningu jsem poprvé. Něco už jsem o něm přečetla, ale nic mě nepřesvědčilo, abych na něj vyrazila. Představa, že sedím v sále plném vysportovaných lidí, jejichž vymakané svaly na jedné noze vydají za obě má stehna, sedím na kole a hodinu nedělám "nic" jiného, než že šlapu do pedálů s pohledem zabodnutým do zrcadla, mě vždycky od tohohle sportu spolehlivě odradila. Jak to tam mohou všichni tak dlouho vydržet? Teď se už ve fitness-centru dozvídám, že spousta lidí nechodí na spinning jen na jednu hodinu, ale spojí si rovnou dvě! Nechápu.

Na kolo nasedám s přáním, aby tu hodinu mé plíce i nohy vydržely a já se před ostatními neztrapnila a abych dokázala přejít do auta a druhý den mohla aspoň trochu chodit a sedět. "Počítej s tím, že tě bude bolet zadek," varuje mě hned na začátku instruktor Standa, zatímco mi upravuje sedlo kola podle mé výšky a ukazuje, jak se přidává a ubírá zátěž. "Dávej bacha, abys neměla moc malou, protože by tě předbíhal setrvačník kola. Poznáš to tak, že tě budou pedály jakoby kopat zespodu do nohou," vysvětluje.

Na to, že jste na spinningu poprvé, se určitě nestyďte instruktora upozornit. Právě naopak. Jinak se vám může stát, že se úplně odrovnáte. Druhý den nevstanete z postele a na kolo už vás nikdy nikdo nedostane. V dobrém fitness instruktor začátečníkovi před první hodinou udělí nejzákladnější rady. Nejspíš si vás posadí blízko sebe a bude vás kontrolovat.

Že se stydíte? Uklidněte se tím, že na vašem místě byli všichni okolo vás. Každý přece přišel do fitness jednou poprvé a zažil to, co právě prožíváte vy. Nebojte se ani toho, že jsou tam jen lidé s postavou, na které není vůbec žádný tuk, jen svaly. Určitě tam potkáte ženy i muže, kteří nabrali nějaké kilo navíc a k ideální postavě mají daleko.

Hodina nezačala, a všichni kolem už jedou. Šlapou, aby se pořádně zahřáli. Tak to dělám taky. Přitom si zkouším "štelovat" zátěž v pedálech. Poznávám, co to je, když mě předbíhá setrvačník. Skutečně je to tak, jako by mě někdo nakopával. Ubrzdit takhle rozjeté kolo se ani nesnažím, i když má stroj brzdu. Raději si přidávám zátěž, tím se kolo zpomalí.

Instruktor nasedá na kolo, zesiluje rockovou hudbu a hodina začíná. Jedeme zvolna. Už po prvních pěti minutách si říkám, že tohle přeci mé nohy nemůžou zvládnout. A plíce taky ne. Jsem pořádně zadýchaná. Naštěstí přichází vysvobození v podobě protahování. Nejdříve horní část těla, pak sesedáme z kola a protahujeme nohy. Na můj vkus cviky netrvají dlouho a jsem znovu na kole. Zvolna se rozjíždíme s malou zátěží, jenže za chvíli přijde Standův povel k větší zátěži. "Představte si, že jedeme do pořádného kopce," zavolá instruktor a my se zvedáme ze sedla. Šlapeme vestoje. Sama od sebe si přidávám. Asi jsem si "naložila" málo. Setrvačník už mě zase nakopává. Vestoje to není nic příjemného. Ostatní kolem mě šlapou mnohem rychleji. Já si držím své tempo. Nechci se odrovnat. Chci vydržet hodinu a třeba přijít ještě někdy jindy.

I pro začátečníky

Ať je vám dvacet nebo padesát let, máte nadváhu deset nebo třicet kilogramů, šlapání na kole určitě zvládnete. A je jedno, jestli to bude doma před televizí, ve fitness nebo v přírodě. Jezdit na kole můžete, i když jste těhotná. Jen to nesmíte jako začátečník přestřelit se zátěží a kilometry.

Vaše srdce by to nemuselo zvládnout. Jinak se o své zdraví bát nemusíte. Právě naopak. Každý ortoped vám tenhle sport doporučí. Extrémně na něm nezatěžujete žádné klouby.

Po prvních dvaceti minutách na spinningu přichází krize. Berou mě křeče do levého chodila. "To může být nedostatkem hořčíku. Já to řeším tak, že jednou za týden vypiju magnesii. Dají se koupit i vitaminy. Křeče berou také přetrénované lidi," vysvětluje mi později Mirka Zámečníková, která vlastní wellness-centrum se spinningem v Klatovech.

Přetrénovaná rozhodně nejsem. Svůj pohled upírám do zrcadla, ve kterém se odráží hodiny. Blíží se půl sedmá. Máme za sebou téměř polovinu hodiny. Obličej mám rudý, stéká mi po něm pot a záda mám už taky úplně mokrá. Hodí se mi ručník. Už poněkolikáté piju. Dochází mi, že při běhu, ke kterému se v zimě dokopu jen čas od času, se vlastně flákám. Tak zpocená jsem snad nikdy nebyla.

"A teď pořádně přidáme. Odbrzdíme ruční brzdu a jedeme naplno," zakřičí do toho instruktor. Srdce mi buší, sotva popadám dech. Cítím jablko, které jsem snědla před dvěma hodinami. Dietní chybu jsem ale neudělala. "Před hodně intenzivní zátěží by mělo být poslední jídlo nejpozději dvě hodiny předem," říká Mirka Zámečníková. Samozřejmě tím nemyslí dát si smažený řízek. "Pokud se snažíte zhubnout, je dobré sníst půl hodiny po večerním cvičení třeba ještě půlku banánu. Jinak velké prodlevy mezi jídly způsobují zpomalení metabolismu," radí.

Neodejdu. Vydržím!

Být někde venku na kole v přírodě, tak bych takovým tempem, jakým šlapu v tuhle chvíli ve fitness, rozhodně nikdy nejela. A už vůbec bych touto dobou neseděla na rotopedu, který jsem kdysi měla. Můj osobní rekord je 15 minut. Delší dobu jsem se na něm nepřinutila šlapat. Než ho koupil kolega, sloužil jako odkládací místo na oblečení. Na to byl docela dobrý.

"Říkám, že je to nejdražší domácí sluha," směje se Mirka Zámečníková, když mluvíme o rotopedu. Ještě když neměla fitness, koupila si ho domů na zhubnutí po porodu. Jezdila na něm celý rok čtyřikrát týdně jednu hodinu!!! "Neznám nikoho, kdo by na něm vydržel dlouhodobě jezdit. Je to hlavně o motivaci, která doma schází. Na spinningu vás motivuje okolí. Nedovolí vám z hodiny odejít," říká Zámečníková.

Důležitá je také vůle. Přinutit se sednout na rotoped a hodinu šlapat, to dokáže dlouhodobě opravdu málokdo. "Já jsem měla silnou motivaci. Chtěla jsem zhubnout. Tenkrát po dětech jsem neměla čas ani peníze, abych mohla chodit do nějakého fitness," vysvětluje Mirka Zámečníková.

Silná vůle naopak chybí pětadvacetileté Barboře Němečkové. Cyklistiku má strašně ráda, ale na rotopedu by doma šlapat nevydržela. Je extrovert, chce být mezi lidmi, kteří ji strhnou k nějakému výkonu. Proto přes zimu chodí na spinning. V létě jezdí na kole. "Líbí se mi, že se za hodinu hodně intenzivně pohybuju. Venku na kole bych takovou zátěž nezvládla. Cítím se po něm dobře a taky se na něm připravím na kolo. Když na jaře nasednu, nedělá mi problém ujet sedmdesát kilometrů, nemám potíže s bolavým zadkem, protože ten si přes zimu nestačil na kolo odvyknout," říká Bára. Na spinning chodí dvakrát týdně na jednu hodinu cyklistické lekce. Díky tomu si udržuje štíhlou postavu i dobrou kondici. Letos na něm chce vydržet déle než jindy. "Budu jezdit na kole i spinningu. Po prázdninách plánujeme vyrazit do Alp. Chci mít dobrou kondici, nebojím se, že bych to nezvládla," plánuje Bára.

Úplné cyklistické začátečníky by však spinning od téhle chvíle na letošní letní cyklodovolenou v Alpách asi nepřipravil. Fyzicky by to možná šlo, ale na kole v terénu dostává zabrat i psychika. Třeba když píchnete nebo se najednou zkazí počasí a místo slunečních paprsků vám do zad buší kroupy. Těm, kteří v létě vyjedou na kole poprvé, budou bohatě stačit hory v Česku.

Endorfinová odměna

Ručička hodin se zatím přehoupla přes polovinu hodiny. Čas utíká nějak rychleji. Když instruktor hlásí poslední minutu s hodně velkou zátěží a v rychlém tempu, už opravdu nemůžu. Vydržím jen díky představě, jak zoufalé musí být mé špeky na břiše. Nakonec už jen zlehka šlapeme. Končí se závěrečným strečinkem. Hormony štěstí, endorfiny, pracují. Instruktoři a celebrity nelhali. Hned se objednávám na další spinning za dva dny. Druhý den je mi dobře. Cítím svaly na stehnech. Zadek překvapivě na hodinovou jízdu na kole nereaguje. Zřejmě je důkladně osezený z pracovní židle.



Jestli se chcete do léta připravit na kolo i vy, tak moc dlouho neváhejte. Ten pocit, že pro sebe něco děláte, je opravdu skvělý. Jen si dopředu ve fitness určitě nechte poradit, na jakou hodinu vyrazit. S nadváhou a posledním pořádným pohybem na základní škole si to raději zamiřte mezi začátečníky. Jinak vás spinning pravděpodobně natolik odradí, že se už neodhodláte ani na kolo. A to by byla škoda.

Interview

DŮLEŽITÉ JE SEDLO

Jiří Lutovský trénuje naši nejúspěšnější bikerku, mistryni republiky jednadvacetiletou Terezu Huříkovou z Vimperku.

Jaké kolo doporučíte začátečnici?

Záleží na tom, kde bude jezdit. Pokud na silnici bez velkého provozu, může mít trekingové s velkými koly. My, kteří žijeme ve vyšších polohách, jezdíme převážně na horských kolech na silnicích i v terénu. Horské kolo je pohodlnější, protože lépe tlumí nerovnosti terénu a různá drncání. Určitě by mělo mít přední odpružení.

Na co se má žena při koupi kola zaměřit?

Určitě na sedlo. Je rozdíl mezi pánským a dámským. Pro ženu má mít kratší přední a širší zadní část. Určitě by nemělo být měkké. Na měkkém se hůře jede a jsou z něj větší opruzeniny.

Hubnutí v sedle

Když chcete při šlapání zhubnout, musíte si hlídat tep. Ten by se měl pohybovat mezi 65 až 85 procenty vaší maximální tepové frekvence. Snadno si ji spočítáte. Od čísla 220 odečtěte věk, výsledek se rovná 100 procent. Tep můžete zjistit s pomocí měřiče. Existuje levnější varianta. Deset vteřin počítejte tep, číslo vynásobte šesti a máte aktuální tepovou frekvenci.

Jinak platí, že "hubnoucí" tepová intenzita je taková, že při sportování dokážete mluvit, ale už ne zpívat. Pokud jste pod hranicí 65 procent, pracujete na své fyzičce, ale nehubnete. Pokud jste nad 85 procenty, tuky se přestávají spalovat. Je to dobré pro výkon i kardiovaskulární systém, ale jen jako krátkodobá zátěž. Tuky nespalujete.

Na kole, při spinningu i na rotopedu spálíte stejné množství kalorií. Na kole v terénu posilujete navíc horní část těla, protože musíte vyrovnávat terén. Svaly spodní poloviny těla se při všech typech "šlapání" posilují stejně.

Co na sebe?

NA KOLO

* přilbu na hlavu

* pití

* kalhoty s vycpávkami

* nebo potah na sedlo

* pumpičku

* taštičku pod sedlo s klíči a lepením

* na delší trasu GPS nebo mapu

NA SPINNING

* boty s pevnou podrážkou

* minimálně půl litru vody

* ručník na otření potu

* speciální cyklistické kalhoty a triko − zvyšují komfort, nejsou ale nezbytné

NA ROTOPED

* boty s pevnou podrážkou

Jak vypadá dobré dámské kolo

Na některé věci byste si při koupi kola měly dát pozor. Vyplatí se nešetřit, protože jinak si jízdu neužijete.

SEDLO

Dámské sedlo má být širší, kratší a tvrdé. Ideální je tento typ zkombinovat ještě s kvalitní vložkou v kalhotách.

ŘÍDÍTKA A BRZDY

Ženám kvůli užším ramenům vyhovují kratší řídítka. Menší ženy nemají mít moc tlusté úchopy. U brzd je důležitá možnost nastavení vzdálenosti páky od úchopu.

VIDLICE

Odpruženou vidlici má většina kvalitních kol. Investice do ní se rozhodně vyplatí. Ruce i celé tělo budou méně trpět otřesy z nerovnosti terénu.

RÁM

U dámského kola je důležité co nejvíce přiblížit řídítka k sedlu, aby žena mohla kolo dobře ovládat. Ale není to pravidlo. Jak moc kolo ženě "padne", to se pozná, až když ho vyzkouší. Proto není dobré kolo kupovat jako dárek bez vyzkoušení.

PŘEVODY

Nejlevnější kola mají řazení nad řídítky. Pro část žen to ale není moc pohodlné, v tom případě doporučujeme řazení pod řídítky − jedna páčka se ovládá palcem a druhá ukazováčkem.