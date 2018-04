Kolísání na váze zvyšuje riziko infarktu či mrtvice

Časté diety na zhubnutí údajně u žen zvyšují riziko srdečního záchvatu nebo mrtvice. Neustálé shazování kil a opětné přibírání na váze totiž podle amerických vědců snižuje "dobrý" cholesterol, jehož nízká hladina je hlavní rizikovým faktorem srdečních onemocnění. Vyplývá to z vědecké studie, jejíž výsledky byly dnes publikovány v americkém odborném časopise Journal of the American College of Cardiology.