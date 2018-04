Kolik zaplatíte za léky?

Ještě v březnu šedesátiletá Hana Malá z Prahy na měsíční dávku glyvenolu, jednoho z nejužívanějších léků na žíly, doplácela necelých 100 korun. Minulý týden už od ní v lékárně chtěli téměř 130 korun.

"Bojím se, že léky ze svého důchodu brzy nezaplatím," stěžuje si paní Malá. Vedle glyvenolu totiž pravidelně bere ještě další čtyři léky. Enelbin na zlepšení prokrvení, metformin na cukrovku, sortis na snížení hladiny cholesterolu a fosamax na obnovu kostí. Odhaduje, že loni za léky doplatila celkem přes 3500 korun, což je o 2300 korun víc, než podle ministerstva zdravotnictví ročně za léky doplatí průměrný důchodce.

Paní Malá proto moc nevěří ani tomu, že letos za léky doplatí maximálně o 150 ročně víc, jak slibuje ministerstvo. "Těch 150 navíc jsem v lékárně nechala hned v dubnu," rozčiluje se.

Neplaťte za léky, když nemusíte

Doplatky za léky na předpis kvůli snížení úhrad pojišťoven sice vzrostly, v každé lékové skupině však musí být alespoň jeden lék, který zdravotní pojišťovna plně hradí. K tomu je od května bez doplatku dalších pětset léků, což s výrobci vyjednala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

Pokud nechcete doplácet, zeptejte se lékaře, zda lék se stejnou účinnou látkou (například od jiného výrobce) není bez doplatku. Měl by to vědět, ale nemusí mít úplně nejaktuálnější informace. Někdy stačí jen změnit velikost předepisovaného balení léku. "Pokud si koupíte balení helicidu, což je jeden z nejužívanějších léků na zažívání, rovnou na tři měsíce, od května v lékárně nezaplatíte ani korunu," říká Jana Víšková, tisková mluvčí VZP. Na každé měsíční balení byste však dopláceli až 66 korun. Za rok tak můžete ušetřit téměř 800 korun. Pokud vám lékař není schopen nebo ochoten poradit, obraťte se na lékárníka. Právě ti mívají o cenách léků nejlepší přehled. Nechcete-li za léky zbytečně doplácet stovky nebo i tisíce korun ročně, vyplatí se ověřit si informaci u dvou zdrojů. Je to složité, ale jiná možnost, pokud nepoužíváte internet, neexistuje.

Přehled 370 léků včetně ceny, kterou za ně můžete zaplatit, najdete v našem přehledu. Další léky hledejte na webu ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz). Můžete je porovnat i s jinými podobnými léky.

Jen se nelekněte výše doplatků. Uvedné ceny léků a doplatky jsou ty nejvyšší možné, nikoli skutečné. Například za lék Omnic na prostatu byste podle tabulkové ceny mohli v lékárně doplácet až 1600 korun, ve skutečnosti vás omnic bude stát jen 210 korun.

Dokonce i v případě, kdy z vážných zdravotních důvodů nemůžete užívat plně hrazený lék, lze se placení vyhnout. Jestliže vaše důvody uzná revizní lékař, zdravotní pojišťovna vám v plné výši uhradí i lék, který je jinak s doplatkem.

Oběhněte si lékárny

Ušetřit peníze můžete i dobrým výběrem lékárny. Jak potvrdil test MF DNES, doplatky na léky se totiž v různých lékárnách liší. V případě levnějších léků jde nejvýš o desítky korun (u helicidu byl nejvyšší rozdíl 66 korun), ale u dražších léků to mohou být i stovky korun.

Než si lék na předpis vyzvednete, vyplatí se obvolat si nebo obejít několik lékáren. Někdy tyto informace mají lékaři. Obecně platí, že větší lékárny (například nemocniční) mají lepší ceny než ty menší. "Je to proto, že odebírají větší objemy léků a distributoři jim dodávají léky za lepší cenu," vysvětluje Leona Štěpková, viceprezidentka České lékárnické komory v Praze. Svoji roli hraje i konkurence, například lékárna ve Špindlerůvě Mlýně patřila mezi nejdražší, je tu totiž jediná.

Nepočítejte ovšem s tím, že když najdete levnou lékárnu, vždycky za svoje léky zaplatíte stejně. Ceny léků se mohou měnit denně. Je to proto, že lékárna může lék koupit pokaždé od jiného distributora, výrobce může lék zlevnit či zdražit nebo změní výše úhrady zdravotní pojišťovny.

Nejvíc ceny léků kolísají právě v době, kdy se mění úhrady pojišťovny (což bylo naposledy k 1. dubnu). Přestože nově může být lék už bez doplatku, lékárny nejdřív musí vyprodat dřívější zásoby, a tak se může stát, že v jedné lékárně bude tentýž lék nabízen se dvěma různými cenami.