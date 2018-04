Kolik vás stojí kouření?

Patnáct set za měsíc, osmnáct tisíc za rok, sto osmdesát tisíc korun za deset let. Tolik prokouří kuřák, který denně kouří krabičku cigaret.

Přepočteno na běžná lidská přání to může znamenat nové boty každý měsíc, dovolenou u moře každý rok anebo starší auto jednou za desetiletí.

Kouření obsah peněženky likviduje nenápadně, ale vytrvale. Přesto se mnohým kuřákům zdá, že prostředky, které pomáhají zbavit se závislosti na tabáku, jsou pro ně příliš velký luxus. Skutečně i tady jde o tisícové částky.

Na rozdíl od cigaret se však tyto přípravky používají jen po ohraničenou dobu. Lékaři doporučují je brát nejméně dva, ale lépe tři měsíce.

Kolik nikotinu potřebujete?

Týdenní dodávka nikotinu v náplasti stojí přes čtyři sta korun. Náplasti se prodávají v různé síle - od jednoho výrobce lze získat například výrobek, ve kterém je pět, deset nebo patnáct miligramů nikotinu.

Jejich cena je stejná, za vyšší obsah nikotinu se tedy neplatí. Každý si může vyzkoušet, jaká koncentrace mu nejvíce vyhovuje. Množství nikotinu, které bude potřebovat, se odvíjí od toho, kolik a jak kouřil.

Z jedné cigarety kuřák do těla dostane jeden až tři miligramy nikotinu, záleží na tom, jak kouří. Pokud kouří denně čtyřicet cigaret, může to být až sto dvacet miligramů každý den. "Tuto dávku kompenzovat pomocí náplastí není snadné," říká specialistka na odvykání kouření - lékařka Eva Králíková.

Náplasti dodávají tělu nikotin průběžně, na zvládnutí jednotlivých výkyvů je dobré si přibližně za dvě stě korun za balení pořídit nikotinové žvýkačky či tablety pod jazyk.

Odměnu si zasloužíte

Přípravky s nikotinem lze koupit bez receptu v kterékoli lékárně. Další účinný pomocník je už jen na lékařský předpis. Jde o lék Zyban (účinná látka bupropion) ze skupiny antidepresiv. Ten zvyšuje naději na vítězství dvojnásobně.

Může jej předepsat kterýkoli lékař, pacient však za obvyklou měsíční dávku platí zhruba 3200 korun měsíčně, léčba by opět měla trvat dva až tři měsíce. "Může se to zdát hodně, ale zase bych doporučila přepočíst si to na cenu cigaret. Denně to jsou zhruba dvě krabičky. Vezmeme-li člověka, který do té doby kouřil krabičku každý den, začnou se mu peníze na ušetřených cigaretách vracet za půl roku," říká Eva Králíková.

Po půl roce si pak lze ušetřené peníze ukládat stranou. Nikdo vám nemůže vyčítat, když je budete investovat do věcí, které vám působí radost. Kdo vyhrál svůj boj s cigaretou, si takovou odměnu zaslouží.