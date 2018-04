Kolik vajec se dá sníst?

Ostatně do světové extratřídy má ještě daleko. Rekordmankou v tomto ohledu je Američanka Sonya Thomasová, přezdívaná Černá vdova. Ta, ačkoli váží jen 45 kilogramů, spořádala 63 vajec za 6,40 minuty.

Těžké jídlo

Zásoby vajec o Velikonocích k nápodobě podobných pokusů svádějí. Není to však nic rozumného. "Že by se vejci někdo otrávil, to myslím nehrozí. Je to ale velmi těžké jídlo, takže organismus může reagovat zvracením nebo třeba zácpou. Tu hranici pro jednorázovou konzumaci vajec natvrdo bych viděl někde kolem pěti kusů," soudí dietolog Pavel Suchánek z pražského IKEM.

Ještě nedávno vejce patřila kvůli vysokému obsahu cholesterolu mezi potraviny, před kterými odborníci varovali. "Ukazuje se ale, že jejich přínos vyvažuje jejich nedostatky. Obsahují velké množství fosfolipidů, minerálů a vitaminů. Člověk, který nemá zvýšenou hladinu cholesterolu, si jich klidně může dopřát více než dříve doporučovaná dvě až tři týdně," dodává Suchánek.

Chrání vejce srdce?

Výsledky studie, kterou nedávnou zveřejnili tři korejští vědci působící na Kansas University v USA, jeho slova potvrzují. Prokázaly totiž, že fosfolipid lecitin, obsažený ve vejcích, omezuje vstřebávání cholesterolu střevní sliznicí. To znamená, že pozřeme vejce, do organismu se však dostane pouze přiměřené množství cholesterolu, zbylý prochází trávicím traktem a opouští tělo.

Výsledky vysvětlují poznatky jiných studií, kterým se často nedařilo prokázat souvislost mezi množstvím snědených vajec a obsahem cholesterolu v krvi. Vedoucí lékař výzkumného týmu, Sung I. Koo, je přesvědčen, že jedno až dvě vejce denně zdravému organismu nijak neškodí - ba naopak.

Nejenže vejce obsahují kvalitnější bílkoviny než maso, mléko či ryby, ale především množství vitaminů A, E, B6 a B12 a folátů, které snižují hladinu homocysteinu, který jinak zvyšuje riziko nemocí srdce a cév.