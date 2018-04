Tuk tělo potřebuje. Před ohrožením zdraví vás může varovat obvod pasu

Bez tuku by nebyl člověk, bez tuku by nebyl život. „Každá buňka v nás je tvořena na bázi tuku. Tuky jsou zásobárnou energie a mají rozhodující význam pro náš metabolismus. Tuková tkáň chrání orgány a pomáhá udržovat správnou termoregulaci. Podíl tělesného tuku má rozhodující význam pro náš mozek, srdce i svaly,“ říká výživová poradkyně Eva Kuhnová ze Světa zdraví.

Také Hana Málková z organizace Stop obezitě (STOB) dodává, že tuk je pro náš život nezbytný. „Slouží například jako mechanická ochrana našich orgánů, tepelná izolace a jako zásobárna energie na horší časy. Tuková tkáň se také podílí na hormonálních a imunitních funkcích organismu. U žen slouží zásobní tuk také jako rezerva pro těhotenství a kojení,“ konstatuje specialistka na výživu.

Samozřejmě platí, že příliš mnoho tuku škodí. Pro správné a zdravé fungování organismu je ideální mít tuku tak akorát. Ale kolik to je? Jednoznačná odpověď neexistuje.

Množství tuku kolísá v závislosti na věku, pohlaví, etnickém původu nebo na stravovacích a pohybových návycích. Jiné množství tuku bude mít vzpěrač a jiné maratonec, jiné potřebuje dřevorubec a jiné zase pokladní v supermarketu. „Rozmezí ideálního podílu tělesného tuku je ryze individuální,“ říká Eva Kuhnová.

Proč moc tuku škodí

V zásadě platí, že u žen je podíl tuku vyšší než u mužů. Musí totiž kromě sebe chránit i plod. „Normální rozmezí pro obsah tuku v těle je pro ženy 20 až 25 procent a pro muže 15 až 18 procent,“ říká Hana Málková ze STOB.

S věkem obsah přirozeně stoupá, ale pokud u žen překročí 30 procent a u mužů 25 procent, lze to podle Málkové považovat za rizikové. V takovém případě to může nahrávat vzniku některých onemocnění. Platí to ovšem i obráceně: velmi nízký obsah tuku s sebou rovněž nese určitá zdravotní rizika.

„Příliš velké množství tuku v těle se označuje jako obezita a může se podílet na vzniku mnoha onemocnění,“ konstatuje Málková. Velmi důležité podle ní je, kde je tuk v těle uložen.

„Nejvíce nebezpečný je takzvaný tuk viscerální, který se ukládá především v oblasti břicha. Ten se může podílet zejména na vzniku diabetu druhého typu, vysokého tlaku a dalších kardiovaskulárních onemocnění,“ vysvětlila.

Oproti tomu tuk v oblasti boků a stehen je spíše estetickou záležitostí a ze zdravotního hlediska organismu nijak významně neškodí.

S nadváhou bývá zároveň spojována deprese, která se zvyšuje při pohledu do zrcadla. Podle odbornice na výživu Evy Kuhnové ovšem v zrcadle neuvidíme, co se děje uvnitř těla, které je tuky přesyceno.

„Slinivka dostává zabrat okamžitě. Přestává stíhat vyrábět dostatek inzulínu a zároveň se zvyšuje odolnost tkání vůči tomuto hormonu, která zase dál zvyšuje sklon přibírat. Vzniká nemoc zvaná cukrovka,“ upozorňuje Kuhnová.

Kromě zvyšování krevního tlaku rovněž začínají kornatět tepny a cévy, zvyšuje se riziko infarktu a mrtvic, upozornila i Hana Málková.

„Souhrou těchto všech faktorů dochází k rozvoji metabolického syndromu. Z jater se stane kámen a cirhóza je na světě. Pod tíhou našeho těla se bortí páteř a klouby. Ženy s nadváhou se často potýkají s problémy, pokud se snaží otěhotnět. Mnohdy jim lékař doporučí právě snížit množství podkožního tuku,“ říká Kuhnová.

Proč málo tuku škodí

Rizikem je ovšem i příliš nízké procento tuku v těle. Výrazně se tím snižují energetické rezervy organismu, což může působit problémy i při krátkodobém hladovění. A pokud u nadměrného množství tuku může mít žena problémy s otěhotněním, platí to i v případě nízkého obsahu tuku v těle.

Eva Kuhnová připomíná, že tuky mají fatální vliv na ženské hormonální hladiny.

Pak je tu ovšem také estetické hledisko, zevnějšek. Kvůli nedostatku tuku třeba vypadávají víc vlasy, zhoršuje se pleť.„Ženy s příliš nízkou hmotností a tudíž s nízkou hodnotou BMI mívají potíže s menstruačním cyklem a se zhoršenou plodností nebo dokonce neplodností,“ říká.

„Odmítáním tuků si zdraví, štíhlost a přitažlivost rozhodně nepřivoláme. Jde o to najít ten správný balanc mezi podvýživou a nadváhou. K normální váze nakročíme díky vhodně zvolenému jídelníčku, který obsahuje minimálně třicet procent tuků a dostatečné pohybové aktivitě,“ poznamenává Eva Kuhnová ze Světa zdraví.

Jak změřit tuk

Množství tuku v těle lze podle Kuhnové změřit například „chytrými váhami“ nebo tukoměry, ale třeba také takzvaným kaliperačním měřením, kdy speciálními kleštěmi změříme kožní řasy na více místech na těle. Je to sice stará a levná metoda, ale pořád účinná pro zjištění množství podkožního tuku.

„Přeměřením těla kaliperačními kleštěmi společně s pár výpočty jsme schopni získat celkové procento tělesného tuku a díky jednoduchému výpočtu i zjistit, jestli došlo ke změnám u svalové hmoty, což je také nezanedbatelný ukazatel. Nicméně ́chytrá váha ́ dokáže změřit i tuk útrobní uvnitř i v okolí orgánů,“ říká Kuhnová.

Velmi jednoduchým a vhodným ukazatelem, k jehož měření nejsou potřeba žádné přístroje, je obvod pasu. Ten podle Málkové hodnotí poměrně spolehlivě množství rizikového tuku uloženého v oblasti břicha.

„Pokud jste žena a máte obvod pasu vyšší než 80 centimetrů a pokud jste muž s obvodem pasu nad 94 centimetrů, mějte se již na pozoru,“ dodává Málková.