Chcete dítě a nedaří se vám otěhotnět? Víme, kolik za to zaplatíte

Problém s početím má rok od roku z různých důvodů stále víc párů. Za neplodnost lékaři považují stav, kdy se při pravidelném pohlavním styku nepodaří otěhotnět v průběhu 12 měsíců.

Co tedy pár čeká, pokud se rozhodne učinit další kroky a kolik bude případná léčba stát?

Počáteční vyšetření

Pokud nechcete rok nečinně vyčkávat, je možné sledovat ovulaci. Když využijete ovulační testy, zaplatíte zhruba 200 korun měsíčně, ale třeba měření bazální teploty je zdarma.

U muže je zase vhodné provést spermiogram. Některá pracoviště či kliniky jej v rámci různých akcí nabízejí i zdarma, obvykle však za úhradu ve výši asi 1 000 korun.

Určitý odhad plodnosti ženy je možné získat jednoduchým odběrem krve na stanovení takzvaného hormonu AMH, který ukazuje počet zbylých vajíček. V takovém případě je nutné počítat s úhradou asi 1 000 korun, pokud to vaše pojišťovna neproplácí.

V období, kdy se snažíte o početí, doporučují lékaři užívání vitaminů. Pro ženy vitamin E, kyselinu listovou, zinek, hořčík. Mužům se doporučuje především zinek, vitaminy B6, B12, E. Vše v řádu stokorun. Důležitý je samozřejmě také zdravý životní styl: vyvarování se kouření, dostatek ovoce, zeleniny a pohybu.

Řešení s gynekologem

Pokud začnete mít pochybnosti, zda můžete otěhotnět, obraťte se na svého gynekologa, který by měl situaci začít řešit.

Podle svého zaměření může provést některé testy sám nebo odešle pár na pracoviště specializující se na léčbu neplodnosti. U žen, kterým je víc než 35 let, je možné, někdy i doporučované, uvedený interval jednoho roku zkrátit.

Doporučujeme zvolit kliniku, na kterou vás odkáže podle svých zkušeností váš gynekolog nebo na ni máte dobré reference od svých známých. Ne všechna pracoviště jsou na stejné profesionální úrovni.

Pokud nebudete mít po prvním setkání na klinice dobrý pocit, raději se obraťte jinam. Jde o velmi intimní záležitosti a vy byste se zde měli cítit dobře a ošetřujícím lékařům plně důvěřovat. Rozhodujícím faktorem může být samozřejmě také cena.

Odborné vyšetření

Ošetřující lékař zde naváže na vyšetření provedená vaším gynekologem a naplánuje další postup.

"U žen prokazujeme především ovulaci. Nejpřesnější metodou je opakované ultrazvukové vyšetření (folikulometrie), při kterém můžeme přímo sledovat růst folikulu a jeho prasknutí. Výsledky je třeba posuzovat v souvislosti s analýzou hormonálních hladin v krvi. Největší výpovědní hodnotu má stanovení bazálního hormonálního profilu. Při něm odebíráme krev na počátku cyklu, tedy ještě při menstruaci," říká Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST.

Dělá se i takzvané kultivační vyšetření, které slouží k potvrzení nebo vyloučení vážnější infekce v pochvě.

"Průchodnost vejcovodů prověřujeme opět ultrazvukovým vyšetřením, při kterém děložní dutinu a vejcovody naplníme kontrastní látkou. Nejpřesnější informaci o stavu vnitřních rodidel včetně průkazu eventuální endometriózy získáme při laparoskopii. Jde o výkon v celkové anestezii, při kterém břišní dutinu prohlížíme tenkou optikou zavedenou do břicha malým řezem v pupku," řekl doktor Šulc.

"Podobným přístrojem můžeme prohlédnout po jeho zavedení pochvou a děložním čípkem i dutinu děložní. Toto vyšetření nazýváme hysteroskopie. Pomáhá odhalit především některé vývojové vady, myomy či deformity dělohy nebo poruchy děložní sliznice," dodal vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST.

Podle výsledků těchto vyšetření pak lékař stanoví způsob a formu léčby.

Kolik zaplatíte

Jde-li již opravdu o neplodnost, není třeba mít obavy z finanční náročnosti vyšetření. Jde sice o celou řadu testů v ceně mnoha tisíc korun, ale prakticky vše je kryto ze zdravotního pojištění.

Kromě regulačních poplatků v rámci vyšetřovacího procesu v prvních měsících nehradí pár ze svého nic, po nějakém čase je možné, že dojde na uplatnění takzvané limitace úhrady ultrazvukového vyšetření z pojištění (4× za čtvrtletí, 7× za rok, což při vyšetřování neplodnosti nemusí stačit). Jde pak obvykle o částku do 1 000 korun.



Plně hrazeny z pojištění jsou i případné operační zákroky jako hysteroskopie, laparoskopie. Reálná cena u hysteroskopie je několik tisíc, u laparoskopie i hodně nad 10 tisíc. Vždy záleží na tom, zda jde jen o diagnostický výkon nebo již přímo o řešení patologického nálezu.

Při léčbě neplodnosti je dále třeba počítat s doplatky u některých léků. Obvykle se pohybují v řádu desítek korun, spíše výjimečně stokorun. Léčba hormonálních poruch včetně léčby problémů s ovulací vaši peněženku ani pojišťovnu příliš nezatíží.

Pouze u komplikovaných případů, kdy je třeba užít gonadotropní hormony, se cena léčby pohybuje v tisících korun, podstatnou část však kryje pojištění, spoluúčast je v řádu desetikorun. V případě použití té nejkomfortnější aplikační formy (předplněné pero, podobné, jako užívají lidé s cukrovkou k aplikaci inzulinu) může ale přesáhnout 1 000 až 2 000 Kč.

Kdy se platí desítky tisíc

Asistovaná reprodukce ve své jednodušší, leč rovněž velmi účinné podobě intrauterinní inseminace je plně hrazena z pojištění. Limitace je šest výkonů za 12 měsíců. Víc ale obvykle nemá smysl.

"Nejdražší léčebnou metodou, ale též metodou s nejvyšší úspěšností, je IVF program. Je třeba ale zdůraznit zásadní věc: zdaleka ne každý pár tuto léčbu bude potřebovat. Téměř polovině párů dokážeme pomoci výše uvedenými léčebnými postupy, které opravdu nepředstavují žádnou dramatickou finanční zátěž," vysvětluje Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST.

I v případech, kdy je třeba zvažovat IVF program, pokryje podstatnou část ceny zdravotní pojištění, a to do 39 let věku ženy. Je možné tuto léčbu provést s doplatkem v řádu několika stovek korun.

"Nepovažuji to ale za vhodné. Aby šlo o opravdu kvalitní léčbu s vysokou šancí na úspěch, je třeba počítat s úhradou ze svého řádově do 10 tisíc korun, budeme-li chtít to "nej nej", doplatek může dosáhnout i 30 tisíc. Pojišťovny však hradí mnohonásobně víc v limitaci 3krát nebo 4krát za život," dodal Šulc.

V době, kdy už pár vyčerpal možnosti úhrady pojišťovnou, musí počítat s tím, že ho vyjde jedno IVF minimálně na 40 až 50 tisíc korun.

Proč je to tak drahé

Jde o opravdu drahé léčebné postupy. Kupříkladu jen malá lahvička s kultivačním médiem, tedy s "vodičkou, v níž se pěstují embrya", stojí tisíce korun. Podobné je to s veškerým užívaným spotřebním materiálem, extrémně drahé jsou i nezbytné přístroje.

"Bohužel ještě dražší jsou metody IVF využívající dárcovských programů. Vždy je dárcům třeba uhradit náhradu vynaložených nákladů a ušlého zisku," připomněl doktor Šulc.

Samostatnou kapitolou je podle něho andrologická péče, tedy péče o mužské reprodukční a sexuální orgány. Jen málo lékařů má uzavřenou v této oblasti smlouvu s pojišťovnami.

Proto je bohužel většinou třeba počítat s úhradou ze svého. Jde o sta až tisíce v rámci vyšetřování, u případného operačního zákroku, například mikrochirurgického odběru spermií z varlat či nadvarlat, se cena obvykle vyšplhá na několik desítek tisíc korun.

Kde je to dražší

Největší rozdíl bývá mezi pracovišti soukromými a státními. Zdravotní pojišťovny, mají-li s nimi pracoviště uzavřenou smlouvu, platí všem stejně.

Až na výjimky ale platí, že vyšší je spoluúčast v centrech privátních. V nich je ale také obvykle lepší přístup k léčenému páru, víc času na návštěvu, vyšší komfort ošetření. I mezi jednotlivými státními, stejně jako mezi soukromými, pracovišti však také mohou být rozdíly.

"Rozhodně doporučuji hledat na stránkách konkrétního pracoviště ceník výkonů, které nehradí pojišťovna a prověřit si, zda má zvolené pracoviště smlouvu se zdravotní pojišťovnou ženy," poznamenal Jan Šulc.