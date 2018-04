Kolik stojí mít dítě? Čekáte-li dvojčata, bude to dražší

Obyčejný pražský panelák a dole místo přízemního bytu ordinace. Normální, nic luxusního. Na dveřích čtu: gynekologie Tomáš Řádek. Sestra je přívětivá. Ano, pan doktor pacienty přibírá, ale varuje mě předem: "U nás se platí..." - Těhotné ženy si připlatí i za běžnou péči, zjistil test MF DNES



Jako jeden z mála navštívených lékařů má Řádek v čekárně vyvěšený ceník. Těhotná tu platí dva tisíce. Pokud nečeká dvojčata. Pak je suma neznámo proč o tisícovku vyšší.

Skutečným nadstandardem je ve výčtu všeho snad jen fakt, že žena dostane zdarma fotografii nenarozeného dítěte při každém ultrazvukovém vyšetření (tu pojišťovna nehradí a jinde si za ni lékaři účtují zhruba 50 korun). A také to, že pokud budoucí matka užívá nějaké léky, gynekolog je schopen jí poslat recept, aniž musí do ordinace.

Další věci, které Tomáš Řádek považuje za placený nadstandard, jsou spíš úsměvné. Například "telefonické konzultace na pevnou linku do ordinace". To přitom běžně lékařům hradí zdravotní pojišťovny, takže si tuto službu lékař zřejmě nechá platit dvakrát. Nebo "možnost objednat se na přesnou hodinu bez čekání". Za příplatek 150 korun. V pořádku.

Aby však žena tuto šanci zaplatit si za "nečekání" dostala, musí mít nejdřív předplacený program nadstandard I. či nadstandard II. Ten první přijde na 600 ročně, ten druhý na 1 500 korun. Ty, co si nezakoupí ani jeden z programů, mají zjevně smůlu.

Tomáš Řádek se o svých "nadstandardních" službách s novináři bavit nehodlá. "Do toho vám nic není! Na shledanou."





Gynekolog: "Někteří lékaři si účtují peníze za registraci ženy i za některé služby, které běžně platí pojišťovna. Je to nezákonné."

Lékařům vůbec dělá potíže otevřeně mluvit o tom, co, proč a za kolik se v jejich ordinaci platí. "Platí se šest set až osm set na rok. Jo, vy jste těhotná? Tak to je za tisíc," říká sestra v ordinaci pražského lékaře Jana Chlebečka. "A můžu panu doktorovi volat a konzultovat s ním po telefonu?" ptám se. "Tak to by byl nadstandard. Ten je za šest tisíc. Ale podrobně vám to vysvětlí lékař," odbývá mě sestra.

Kromě Tomáše Řádka jsem se nikde nedozvěděla ceník lékařů. Ani služby, které za své peníze dostanu. "Přijdete sedmadvacátého. A jestli se platí? To vám vysvětlí paní doktorka v ordinaci," razantně odmítá mluvit o penězích sestra na recepci pražské gynekologie Rotta-Bednář.

Peníze se řeší až v ordinaci

Jen v jediné z ordinací jsem slyšela udivené: "Ne, u nás se neplatí, všechno hradí pojišťovna," popsala sestra v ordinaci gynekologa Jana Fellera v Brně. Paradoxně se nachází jen pár kroků od hlavního brněnského náměstí a mohl by pacientkám jako mnozí jiní už jen za tu výhodnou polohu naúčtovat několik stokorun.

"Slyšela jsem, že to mnozí dělají, ale mně to nepřijde fér. To je spíš v Praze," zamyslela se sestra. Mýlila se. Hned u druhého gynekologa, k němuž jsem v Brně zamířila, bych zřejmě musela otevřít peněženku. Sestra se vytáčela, když měla odpovědět, kolik bude návštěva stát.

"Takže přijdete v deset hodin toho pátého. Cože? Jestli se něco platí? To si s vámi domluví lékař," odmítla řešit peníze sestra v ordinaci Zdeňka Vebera. "Říkám, že si s vámi o tom promluví lékař," nevrle usekla hovor o penězích, když jsem se pokoušela zjistit, co mě péče v tomto zařízení bude stát.

Potíž je, že u nás není jasné, co je nadstandardní služba. Ač to ODS slibovala vymezit, zatím se to nepodařilo. A lékaři toho využívají a účtují pacientům jako nadstandard i to, co už člověk jednou zaplatil ve zdravotním pojištění. "U nás se platí za každou těhotenskou poradnu pět set," konstatovala recepční na pražské gynekologii Meda. A ženy tu částku, která se za celé těhotenství rovná dohromady zhruba čtyřem tisícům, ochotně zaplatí, aniž vědí, že ordinace má tuto péči zaplacenou od zdravotní pojišťovny.