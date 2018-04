Výbavička, plenky a kila ovoce a zeleniny. Dítě jako drahý špás

Nový přírůstek do rodiny je radost, která ale rozhodně není zadarmo. Přepočítávat dítě na peníze se může zdát nemístné, mnozí nastávající rodiče ale mohou být vysokými náklady na miminko nepříjemně zaskočeni. Na co by se měli připravit?