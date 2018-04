Kolik slunce snesete?

Opalovací speciál V našel opalovacím speciálu najdete odpovědi na nejčastější otázky týkající se opalování nebo jednoduchý návod, jak zjistíte svůj fototyp. Zítra, 21. 5., čtěte, jak nejlépe chránit před sluncem své děti. Čtěte také: Všechno, co jste chtěli vědět o opalování

Fototyp I - Jako mléko

Co vůbec určuje, že se vaše kamarádka opálí za dva dny u českého rybníka do čokoládova a vydrží jí to několik týdnů a vy na dovolené u moře jen zrudnete a okamžitě vyblednete? Závisí to na množství a rozmístění pigmentu ve vaší kůži. Podle něj se my Středoevropané dělíme do čtyř skupin – fototypů.

Sára Saudková

Vlasy mají: rezavé

Oči mají: modré nebo zelené

Pokožku mají: mléčně bílou, citlivou, s množstvím pih Na slunce reagují: zrudnutím, nikdy se neopálí do hněda

Jaký ochranný faktor by měli používat: SPF 50+

Kdo patří do prvního fototypu: Sára Saudková, Aňa Geislerová, Boris Becker, Paul Bettany

JAK SE OPALUJE SÁRA SAUDKOVÁ:

Známá fotografka se sluníčku cíleně vyhýbá a dobře dělá: "Pro mě by bylo největším trestem lehnout si na pláž a hynout pod paprsky. Do solária bych lezla rovnou jako do rakve. Ale abych nebyla nevděčná. Slunci děkuji za pihy." V oblasti krémů věří jen těm s nejvyšším ochranným faktorem, i když to tak nedělala vždycky: "Dospívala jsem v době, kdy se o škodlivosti opalování nevědělo a lidi se mazali akorát tak olejem z drogerie za 8 korun.

Samozřejmě jsem prošla jako zrzka několikerým spálením a loupala jsem se jako had. Trápila jsem se ve výhni na slunci jako blázen a beztak odcházela domů zarudlá jako podsvinče v páře. O rakovině kůže se tehdy nevědělo vůbec nic. Když dneska panuje takzvané krásné počasí, potkáte mě v klobouku, dlouhých šatech a i v parnu s košilí. Mažu se pro jistotu ochrannými krémy co nejvyšších čísel. A navíc hlídám svoje dětičky, protože jsou citlivé na slunce jako já."

Fototyp II - Blond citlivky

Pavla Charvátová

Vlasy mají: blond, velmi světlé

Oči mají: modré nebo zelené

Pokožku mají: světlou, se sklonem ke tvorbě pih

Na slunce reagují: zčervenáním a pak nepatrně zhnědnou

JAK SE OPALUJE PAVLA CHARVÁTOVÁ: Moderátorka televizních zpráv chodí před sezonou do solária: "Na začátku jara si zajdu na šetrné solárko, které znám a kde vím, že dbají na bezpečnost a pravidelně vyměňují trubice. To abych vytvořila světlounký základ pro sluníčko."

Bohužel podle dermatoložky není opalování v soláriu zdravé, ať vám jeho provozovatel tvrdí, co chce, a takto opálená pleť nefunguje jako prevence před spálením na slunci. U moře se nerada povaluje na pláži, což je dobře. A i když jezdí s manželem po řeckém ostrůvku na skútru, věří heslu: "Mazat se, mazat se, mazat se. Kvalitními krémy s ochranným faktorem, nejlépe koupenými v lékárně. Pozor si dávám i na polední sluníčko, které pálí dvojnásob. Kromě toho nosím v létě na hlavě pořád mokrý šátek nebo čepici kvůli úpalu. A hodně piju vodu."

Fototyp III - mírně do hněda

Ivana Jirešová

Vlasy mají: hnědé, až tmavé

Oči mají: hnědé nebo zelené

Pokožku mají: matnou, olivovou, málo pih

Na slunce reagují: málokdy se spálí, někdy se opálí do červena a vždy zhnědnou

Jaký ochranný faktor by měli používat: SPF 30

Kdo patří do třetího fototypu: Ivana Jirešová,Ester Janečková, Brad Pitt, Orlando Bloom

JAK SE OPALUJE IVANA JIREŠOVÁ:

Herečka a kosmetická redaktorka s opalováním nikdy problémy neměla: "Když jsem byla mladší, ráda jsem se opalovala v soláriu. V zimních měsících mi to zlepšovalo náladu. Teď už tam ale nechodím. Vím, že je to strašně nebezpečné."

Ráda jezdí na dovolenou k moři. Jak se chrání před sluníčkem? "U moře používám ochranné opalovací krémy, ze začátku s nejvyšším možným UV faktorem, minimálně SPF 40. Obzvlášť pečlivě si chráním obličej, protože mám na něm velmi citlivá místa, na kterých se mi tvoří pigmentové skvrny. Hlavně kolem očí a pod nosem. Nerada bych si vyrobila z pigmentu

knírek.

A taky nosím kšiltovku nebo klobouk. Kolem poledne vždycky odcházíme z pláže a jdeme si domů odpočinout. Vracíme se kolem třetí hodiny. Druhý týden už snižuji faktory a ten třetí si klidně koupím v obchůdku místní přípravky s aloe vera nebo kokosovým mlékem.

Pokaždé se pořádně sprchuji, abych smyla slanou vodu. Na mytí raději používám olejový gel než mýdlový, abych si ještě víc nevysušovala pokožku. Z lékárny si vozím půlkilové hydratační mléko a to do poslední kapky vypotřebuji."

Fototyp IV - temné typy

Mahulena Bočanová

Vlasy mají: středně hnědé, tmavě hnědé, černé

Oči mají: hnědé

Pokožku mají: středně tmavou a tmavou

Na slunce reagují: dobře a rychle se opalují, téměř nikdy se nespálí

Jaký ochranný faktor by měli používat: SPF 15

Kdo patří do čtvrtého fototypu: Mahulena Bočanová, Yvetta Blanarovičová, Martin Dejdar, Nicolas Cage

JAK SE OPALUJE MAHULENA BOČANOVÁ:

Známou herečku prý opaluje i vzduch a blondýnky považuje s nadsázkou za nedokončený proces: "Já jsem se svým fototypem velmi spokojená. Jen kamera nemá ráda přílišné opálení a u mě je to problém, protože já chybám barvu ihned do černa. Když zrovna natáčím, musím se mazat nejvyššími faktory a nejlépe nechodit vůbec ven.

I v divadle mám s opálenou pletí potíže. V jednom představení hraju, jak umírám na tuberu, a pak není ideální, když mám v obličeji odstín jako Naomi Campbell (smích).

Chráním se hodně, ale jsem bez šance. Vysoké faktory zabrání jen okamžitému opálení mé pleti, ale když je hezky, tak jsem stejně za dva dny jako černoška. Pomáhá mi, když nosím velké sluneční brýle a kšiltovku."