Kolik můžete zhubnout do léta?

"Ale ne každému se to povede, protože to znamená zhruba čtyři kila za měsíc, a to u většiny lidí při rozumném hubnutí nejde," vysvětluje.

Lidé by si podle něj měli dávat reálné cíle. I tak je v silách každého zhubnout do plavek plus minus šest kilo.

Deset kilo za deset týdnů nicméně podle Suchardy zhubne spíše člověk extrémně obézní, jehož kila navíc se počítají na desítky. V jeho těle je totiž kromě tuku i zadržená voda a právě jí se bude zprvu zbavovat snáze.

Lépe na tom také mohou být lidé, kteří ještě hubnout nezkoušeli, také těm to zprvu půjde dobře a úbytek čtyři kila za měsíc je pro ně reálný.

Pozor na jo-jo efekt

Lidem, kteří napnou všechny své síly k vysněnému zhubnutí do plavek, se může jejich sen splnit. Avšak pokud ho dosáhnou pomocí extrémně asketické diety nebo pomocí spousty pohybu, s nímž poté skončí, hrozí jim rychlý návrat těžce ztracených kil.

Lepší proto je hubnout o něco pomaleji, ale tak, aby se z nových návyků natrvalo stal nový životní styl.

Deset kilo za deset týdnů

Plán zhubnout deset kilo za deset týdnů a být tak štíhlý nebo alespoň výrazně štíhlejší do plavek je reálný. Avšak ne každému se musí povést, závisí na tom, s čím člověk do hubnutí vstupuje.

Čím hůře na tom člověk je na začátku hubnutí, tím lépe mu to půjde, potvrzuje Iva Málková ze sdružení Stop obezitě.

Příklad? Sto třicet kilogramů vážící muž, který nabral kila poté, co přestal kouřit a popustil uzdu nezřízenému přejídání se, přičemž neholduje pohybu. Nyní se rozhodl se svou obezitou skoncovat pomocí vhodně zvolené diety, nebo přesněji pomocí vhodně sestaveného racionálního jídelníčku a podpořit jeho efekt přiměřeným pohybem.

"Takový muž může do konce června zhubnout klidně i dvacet kilo, zatímco pro ženu, která potřebuje odladit posledních pár přebývajících kilo do plavek, může být úspěch i zhubnutí o tři kila," vysvětluje Málková.

V zásadě lze vycházet z toho, že reálný je úbytek půl kilogramu týdně, což činí do prázdnin slušných šest kilogramů. Tedy za předpokladu, že se budete více hýbat a méně jíst, pokud je vaším problémem přejídání.

V případě, že se hýbat nechcete nebo nemůžete, budete si muset na talíři ubrat ještě více a počítat s tím, že obezitologové mají dobré důvody, proč tento způsob dvakrát nedoporučují: metabolismus se při něm nijak nerozhýbe, a naopak ještě víc zleniví, takže na sebe budete už navždycky muset být co do jídla hodně přísní.

A když chce někdo, kdo k tomu nemá výše zmíněné předpoklady, zhubnout deset kilogramů, bude na sebe muset být ještě o něco přísnější.

Vůbec největší chybou by podle Málkové bylo hubnout s tím, že jde o dočasné utrpení, protože pak hrozí rychlý návrat kil k původnímu stavu, přičemž by se vám v těle usídlilo ještě více tuku než předtím.