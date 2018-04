Mléko v jídelníčku batolat často chybí. Může to ovlivnit jejich zdraví

Děti do tří let věku potřebují zdravou a vyváženou stravu. Důvodem je to, že jejich organismus má mnohem větší nároky na složení jídelníčku než u starších dětí a dospělých. Mléko by v něm rozhodně nemělo chybět. Podle nedávné studie ho ale mají české děti nedostatek, což může způsobovat pomalejší růst či svalovou slabost.