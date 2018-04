Kolik joulů vaše tělo potřebuje?

Tedy množství energie, které jeho tělo využije, i když nedělá vůbec nic.

Tato hodnota je velmi individuální.

Denní rozdíl mezi dvěma lidmi se stejnou hmotností může představovat jeden pořádný oběd.

Tělo si zvykne

Problém je, že na nižší energetickou spotřebu se tělo nastavuje i tehdy, pokud člověk dlouhodobě a opakovaně velmi málo jí.

Jde o začarovaný kruh - lidé, kteří bojují s váhou, omezují svůj kalorický příjem. Pokud k dietě sahají opakovaně - jejich organismus si zvykne.

"Například u dívek s mentální anorexií klesá klidová energetická potřeba až o třicet procent," říká pediatr, docent Ivan Novák z pražské Thomayerovy nemocnice.

Je to i varování pro ty, kteří již úspěšně zhubli. Nemohou totiž spoléhat na to, že se jim to podaří podruhé. U každého dalšího pokusu je laťka nasazena o něco výše.

Spotřeba se dá změřit

Lékaři mohou množství kilojoulů, které naše tělo pro svůj nezbytný provoz potřebuje, změřit pomocí metody zvané nepřímá kalorimetrie. Při ní pacient vydechuje po dobu patnácti minut do speciálního přístroje, který měří množství vydechovaného kyslíku a kysličníku uhličitého.

Klidová energetická spotřeba se pak už snadno dopočítá prostým vynásobením. Je totiž známo, že spotřeba jednoho litru kyslíku odpovídá spotřebě přibližně dvaceti kilojoulů.

Podmínkou je, aby člověk byl předtím absolutně v klidu, proto lékaři trvají na alespoň půlhodinovém uklidnění těsně před testem.

"Nepřímá kalorimetrie patří mezi vyšetření užitečná pro komplexní léčbu obezity - umožňuje nám připravit dietní program pacientovi přímo na tělo," říká obezitoložka Petra Šrámková z pražského Centra pro léčbu obezity ISCARE.

Pokud se však základní energetický příjem člověka sníží, je už těžké vrátit se zpátky na původní a v populaci průměrné hodnoty. Lidem mnohdy nezbývá než se smířit s tím, že dlouhodobě musí jíst méně jídla, než je obvyklé.

Žádnou zázračnou pilulku na zrychlení metabolismu lékaři po ruce nemají - pouze omezený účinek má lék Meridie anebo kombinace efedrinu a kofeinu - tzv. elsinorské prášky.