Sladké nápoje nezpůsobují u dětí jen obezitu, dráždí žaludek i ledviny

Osvětu, co mají pít, podstupují už pátým rokem české děti v rámci projektu YESNEYES, který pořádá VZP. Díky němu si rodiče mohou představit, jak jsou na tom s pitím děti ve věku od 6 do 16 let.

Jaké je maximální doporučené množství přijatého cukru u dětí za den? 1 rok - 26 g cukru

2 až 3 roky - 29 g cukru

4 až 6 let - 40 g cukru

7 až 9 let - 47 g cukru

13 až 14 let - 58 g cukru dívky, 71 g cukru chlapci

15 až 18 let- 66 g cukru dívky, 82 g cukru chlapci

Výsledky? Když mají žízeň, 47 procent z nich pije pramenitou vodu, neslazený čaj a minerálky. Na druhém místě s 35 procenty se umístila voda se šťávou, slazený čaj a ochucené minerálky. A na třetím s 12 procenty džusy, limonády a Coca-Cola. Mléko, kakao a kefír pije jen šest procent školáků.

V létě mohou mít rodiče pitný režim svých dětí pod kontrolou. Stačí jen sledovat obsah cukru a jiných látek v nápojích a zkoušet je přemlouvat, ať raději pijí pitnou neperlivou vodu.

Děti by neměly vypít víc než 350 ml džusu denně. Větší množství může vést ke ztrátě chuti k jídlu, kdy koncentrovaný nápoj nahrazuje díky své energetické hodnotě porci jídla, a to se pak může projevit na jejich celkovém prospívání.

Pozor na chemii a silně mineralizované vody

Levné slazené nápoje jsou díky své barvě a chuti pro děti lákadlem. Často obsahují nejen vysokou dávku rafinovaného cukru, ale také umělá barviva, aromata a konzervanty. V perlivé verzi navíc i oxid uhličitý.

To všechno při pravidelné a zvýšené konzumaci může vést nejen ke vzniku zubního kazu a obezitě, ale i zatěžovat trávicí soustavu, především dráždit žaludeční šťávy, i ledviny.

Některá barviva se navíc dávají do možné souvislosti s hyperaktivitou dětí. Patří mezi ně například E 102 (tartrazin), E 104 (chinolinová žluť), E 110 (žluť SY), E 122 (azorubin), E 124 (červeň 4R), E 129 (červeň allura AC), E 133 (brilantní modř FCF), E 150 (karamel) a E 151 (brilantní čerň BN). Více informací o aditivech naleznete na www.ceff.info.

Kolik kalorií a cukrů má váš slazený nápoj? Sklenice (250 ml) - energie - sacharidy Aquila jablko - 33 kcal - 7,5 g Korunní pomeranč - 32 kcal - 7,5 g Waterrr sport citrus mix - 52,5 kcal - 13,2 g 100% jablečný džus - 105 kcal - 25,5 g 100% pomerančový džus - 110 kcal - 24 g Zelený čaj s citronem - 73 kcal - 16 g Vinea - 95 kcal - 23,3 g Sprite - 73 kcal - 17 g Mirinda - 120 kcal - 32,3 g Fanta - 93 kcal - 23 g Coca cola - 105 kcal - 27 g Coca cola Light - 0 kcal - 0 g Coca cola Zero - 0,5 kcal - 0 g Kofola - 83 kcal - 20 g Kofola bez cukru - 1 kcal - 0,1 g Tonic - 95 kcal - 22,7 g Ochucené mléko jahoda - 182 kcal - 29,5 g Ochucené mléko vanilka - 145 kcal - 21,2 g Pro vaši představu 1 kávová lžička cukru = 6 g cukru, velká kostka pak obsahuje až 10 g cukru.

Pozor si ale dejte také na silně mineralizované vody. Obsahují vyšší dávky minerálních látek jako třeba fluorid. Je-li ho víc než 1,5 mg/l v nápoji, měla by se na obalu uvést informace: není vhodné pro pravidelnou konzumaci kojenci a dětmi do 7 let věku.

A všímejte si také, co obsahují ochucená mléka, najdete v nich např. konzervant sorbát draselný (E 202), , který se používá v nealkoholických nápojích proti houbám, kvasinkám a plísním. V běžných koncentracích by neměl být zdraví škodlivý. I zde tedy platí pravidlo, že nic se nemá přehánět.

Je libo "light" verzi?

V domnění, že jde o zdravější a dietnější verzi, lidé často sahají po "light" nápojích s nula kaloriemi. Málokdo si však kromě energetické hodnoty všímá složení uvedeného na obalu lahve.

Zorientujte se při nákupu "light" nápojů Nízkokalorické (nízkoenergetické) nápoje – obsahují méně než 19 kcal (80 kJ)/100 ml tekutých potravin. Bezkalorické (neenergetické) nápoje – obsahují méně než 4 kcal (17 kJ)/100 ml u tekutých potravin. S nízkým obsahem cukru – obsahují méně než 0,5 g cukru/100 ml nápoje.

Tyto potravinářské produkty jsou vhodné pro diabetiky, ne však pro děti, těhotné a kojící ženy. Nejsou ani součástí zdravého pitného režimu. Proč? Kromě sníženého obsahu energie jsou zde cukry nahrazené nízkokalorickými sladidly jako jsou například cyklamáty, acesulfam K či aspartam, u něhož by mělo být uvedeno, že obsahuje zdroj fenylalaninu.

Tyto "neslazené" nápoje se dávají při vyšší a pravidelné konzumace do možné souvislosti s mnohými zdravotními potížemi, jež se stále ještě testují. A tak se není čemu divit, že je u nich stanovené doporučené denní množství konzumace.

Podle jednoho vědeckého projektu zkoumajícího vliv náhradních sladidel na zdraví, jehož spoluautorkou byla doktorka Susan Switherová, může organismus při pravidelném požívání ztratit schopnost rozlišovat mezi nízkokalorickými a vysokokalorickými pokrmy. Ve finále tyto nápoje mohou zvyšovat apetit na sladké a lidé, kteří se snaží omezovat v jídle, pak často porušují svá předsevzetí a přejídají se.

V poslední době na trh postupně přichází nápoje přislazené přírodním sladidlem, rostlinkou stévií sladkou, která nemá žádné kalorie, nezpůsobuje kolísavost cukru v krvi a má pozitivní vliv na ústní mikroflóru.