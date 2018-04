Vyčítáte si, že máte málo času na děti? Stačí jim méně, než si myslíte

Zatímco v roce 1975 trávily americké ženy se svými dětmi v průměru 7,3 hodiny denně, do roku 2010 se hodiny u žen zdvojnásobily (průměrně 13,7 hodiny) a u mužů dokonce ztrojnásobily (ze 2,4 hodiny na 7,2 hodiny). Právě tato data zaujala socioložku Melissu Milkie z Torontské univerzity, která se rozhodla zjistit, jaký přínos to pro děti znamenalo.



Zaměřila se na děti od 3 do 11 let a výsledek prý nečekala ani ona sama. „Mohla bych vám tady ukázat 20 tabulek a z devatenácti bude vyplývat, že neexistuje žádné spojení mezi tím, kolik času stráví dítě s rodiči a jak si povede... Prostě vůbec nic,“ řekla Milkie o své poslední studii listu Independent. Kromě školního prospěchu dětí sledovala socioložka i chování a emocionální stav dětí, data získala z dlouhodobé studie na reprezentativním vzorku amerických dětí.



Kvantita versus kvalita

Podle závěru kanadské socioložky a jejích kolegů nehraje roli množství, ale kvalita společně stráveného času. Rodiče by zkrátka měli vzít do ruky knížku a dětem něco přečíst, jít se s nimi projet na kole nebo si třeba společně uvařit večeři a pak ji sníst. Důležitou roli při tom hraje vřelost, láskyplnost a citlivost k potřebám dítěte. Pouhá přítomnost rodiče nemá na dítě žádný přínosný vliv a podle činnosti může dítěti v rozvoji dokonce i uškodit.

„Matčin stres, zejména napětí z toho, jak se matka snaží skloubit práci s rodinou, by na děti mohlo nakonec mít špatný vliv,“ vysvětluje socioložka Kei Nomaguchi, která na studii spolupracovala s Melissou Milkie.

Intenzivní rodičovství

Obě socioložky proto doufají, že jejich zjištění se dostanou až k matkám samotným a pomůžou jim proti případným výčitkám svědomí, které dětem vůbec neprospívají. Uštvané matky by se proto podle nich měly více soustředit na svou psychickou pohodu, která má na děti nezpochybnitelný vliv. „Podle našich dat nemá na dítě od 3 do 11 let vliv ani to, kolik hodin denně matka pracuje,“ dodává Nomaguchi.



Podle socioložek přitom můžeme mnoho nervů současných matek přičíst trendu tzv. intenzivního rodičovství, který postupně ovládá naši společnost. Ve středu těchto rodičovských názorových proudů je představa, že čas strávený s matkou je pro dítě nenahraditelný až posvátný. Děti to tak ovšem podle odborníků vnímají jen přibližně do svých třetích narozenin, poté se jejich svět již netočí jen kolem maminky.



Tyto představy a přesvědčení přičítají někteří sociologové nostalgii po minulosti a jisté vnitřní rozpolcenosti v otázce, zda by měly ženy pracovat, nebo zůstávat v domácnosti. Muži se s podobnými pocity provinění nesetkávají, většina z nich dnes totiž tráví s dětmi více času, než kolik jim věnovali jejich vlastní otcové.



Teenagerovi stačí 6 hodin týdně

Studie Milkie a Nomaguchi přinesla i odpověď na otázku, kolik času by měli rodiče trávit se svými pubertálními dětmi. U teenagerů od 12 do 17 let se totiž potvrdilo, že více času stráveného s matkou znamená pro dítě menší riziko delikventního chování. Více času stráveného s rodinou například při společných večeřích pak snižovalo u dětí riziko zneužívání alkoholu a jiných drog, další nebezpečné aktivity a mělo kladný vliv na matematické výsledky. Jako ideální se přitom vědkyním podle jejich studie zdá šest hodin týdně, které rodič aktivně stráví interakcí s dospívajícím potomkem.