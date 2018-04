Kolik času a peněz nás stojí být krásné? Hodně

Rozhodla jsem se spočítat, kolik času a peněz to vlastně stojí.

Začínám hned po příchodu z práce. Když se domů dostanu před sedmou, je to úspěch. Takže žádné otálení a jdu odstranit oprýskaný lak na nehtech a drápky lehce zapilovat.

Čas: 12 minut.

Pak razím rovnou do sprchy, alespoň se odstraní zbytky odlakovače, dále chci upravit oblast bikin a pak peelingem celé tělo zbavit odumřelých buněk. Bezpodmínečně totiž musím použít samoopalovací mléko, jak radí v kosmetických rubrikách. Slunných dnů bylo jako šafránu a moje opálení je na stupni 0. A to přeci není in!

Čas: 20 minut.

V rámci úspory času si rovnou ve sprše myji vlasy a po prosušení nanáším vlasovou masku. Spolu s působením a smýváním to máme dalších 20 minut.

Celou "akci" beru jako výzvu, jako pomyslný kosmetický maraton, a tak si po nanesení masky na vlasy "patlám" i masku obličejovou. Ať pěkně působí obě zároveň. Multitasking "frčí" i normálně, tak proč ne při sebezkrášlování...

Před obličejovou maskou ale musím pleť ještě odlíčit, což trvá cca 7 minut.

1. mezičas: masky a peelingy

Za hodinu jsem stihla odlakovat nehty, sprchu s peelingem celého těla, holení třísel, odlíčení obličeje a dvě masky (vlasovou a pleťovou).

Čas popojet, večeře počká! Čeká lakování nehtů na rukou i na nohou. Nanesu olejíček na změkčení kůžiček (2 minuty) a na nohy ještě rovnou výživný krém. S rozpraskanými patami přeci nemohu mezi lidi.

Hned poté začínám depilaci nohou strojkem. Ta trvá ze všech procedur jednoznačně nejdéle, nedepiluji totiž jen lýtka, ale i stehna. Čistého času asi tak 45 minut!

Když jsou nožky hladké, věnuji se nehtům. Nejdřív u nohou (3 minuty), lak na nich může zasychat, zatímco si budu lakovat nehty na rukou.

Říká se, že ruce jsou naší vizitkou, takže si na nich dávám záležet. Aby vypadaly k světu, nemůžu je odfláknout jedním přetažením. Musím nanést lak podkladový, pak dvě vrstvy barevného a na závěr ještě bezbarvý ochranný. I se schnutím mezi jednotlivými vrstvami nám z toho vychází další hodina.

Taky nesmím zapomenout na krémy. Takže popořadě: protivráskový na obličej, další na kruhy pod očima. A jdeme zpevňovat. Beru speciální krém na krk a dekolt, další je na bříško, třetí proti celulitidě na zadečku a stehnech. A těsně před spaním přijde ke slovu ještě intenzivní hydratační krém na ruce a na lokty, aby nebyly hrubé.

Takovéto domácí mazání mě vyjde včetně lehkých masáží oblastí s celulitidou na dobrou půlhodinu.

Když tyhle všechny "sarapatičky" zaschnou, dopřeju pokožce celého těla dávku slíbeného "samoopalováku". A máme to dalších 15 minut.

2. mezičas: depi-epi-mani-pedi

Uplynuly další dvě hodiny a třicet pět minut a portfolio procedur jsem rozšířila o lakování nehtů, depilaci celých nohou a namazání nejrůznějšími druhy krémů.

Celkově 3 hodiny a 35 minut, a to ještě díky tomu, že opravdu "makám" a nezabývám se mezitím ničím jiným. Mít děti, absolutně nemám nárok. Leda bych si tyhle procedury odbyla mimo domov, v salonech. Ale k tomu je zase potřeba přičíst cestu tam a zpátky, takže by to celé bylo časově i finančně ještě náročnější.

Začala jsem v sedm a končím v půl jedenácté. A to jsem určitě ještě na některé záležitosti zapomněla, třeba nahodit natáčky, abych ráno vstala s pořádnými loknami, dopřát si masáž nebo chodit pravidelně cvičit.

Pořádnou večeři jsem nějak nestihla připravit a v tolik hodin to už ani nemá cenu. Takže jdu schroustat čerstvou okurku a rajče. Alespoň nepřiberu a budu ještě krásnější!

Kolik to stojí DOMA V SALONU Manikúra 400-600 Kč (přípravky vydrží cca půl roku) 350-800 Kč/jedna návštěva Pedikúra 150-200 Kč 450-1 000 Kč/jedna návštěva Mytí vlasů + maska 350-1 500 Kč (přípravky vydrží cca 3 měsíce) Kadeřnictví: 500-3 000 Kč (včetně střihu) Depilace celých nohou 2 500 Kč depilační strojek (vydrží roky), 350 Kč holicí strojek + žiletky (vydrží cca 2-3 měsíce) 300-800 Kč Krémy na obličej cca 1 500 Kč (střední cenová skupina) Kosmetické ošetření: 500-1 500 Kč Krémy na tělo cca 1 000 Kč (střední cenová skupina)

* ceny v tabulce jsou pouze orientační, snaží se odrážet cenový střed, vždy lze najít levnější či naopak dražší služby či produkty