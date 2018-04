Kolekce Versace pro H&M je už nyní vyprodaná

Nyní po měsících dohadů oznámila švédská centrála módního řetězce H&M, že letošní exkluzivní kolekci nepřipravuje nikdo menší než Donatella Versace se svým italským týmem. Podle prvních fotografií zobrazujících pár kousků z očekávané linie se máme skutečně na co těšit.

Stalo se už tradicí, že do svých obchodů uvádí švédský módní gigant každoročně kolekci vytvořenou slavným návrhářem. Od roku 2004 se tu vystřídala taková jména jako Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, značky Jimmy Choo, Lanvin či Viktor & Rolf.

Všechny kolekce znamenaly obrovský úspěch a fakt, že letošní linii vytváří italská designérka Donatella Versace již nyní znamená, že 17. listopadu 2011 budou vybrané obchody H&M po celém světě v obležení. Můžeme s klidem říci, že kolekce je už vyprodaná.

Na Jimmyho Choo se stály dlouhé fronty, do kterých jste se museli předem zaregistrovat, na samotný nákup jste pak dostali pouze pár minut, Cavalli vydržel na pultech pouhých několik málo hodin, stejně jako extravagantní elegance od dvojice Viktor & Rolf. V případě Sonii Rykiel jste mohli i pár dnů po uvedení najít pár kousků, ale ne všechny a rozhodně ne ve všech velikostech.

Na podzim tak Versace prostřednictvím módního řetězce představí ucelenou řadu pro ženy a muže a poprvé také pár designových bytových doplňků, mezi nimiž nebudou chybět opulentní polštáře a luxusní povlečení se slavným vzorem.

Podle prvních zpráv staví Donatella, která vede po smrti svého bratra Gianniho impérium Versace, exkluzivní linii na lesklé kůži, pestrobarevných potiscích, hedvábí a ikonických zlatých detailech.

Pro zákazníky to znamená, že si mohou pořídit do svého šatníku oblečení od Versace, aniž by nutně museli utratit statisíce. Ovšem na lidové ceny také zapomeňte, úspěchy předchozích kolekcí znásobily ceny. Zatímco šaty od Lagerfelda stály kolem tisíce korun, ty s logem Lanvin je předčily šestinásobně, a i tak se daly sehnat jen těžko.

Důvod, proč se luxusní značky upisují masově prodávaným řetězcům, je zcela prostý: finance. Známé jméno získá peníze za propůjčení svého jména a dostane navíc masivní publicitu. Z té ostatně čerpá i druhá strana. Ta přiláká do svých obchodů více zákazníků a to nejen v době, kdy prodává kolekci od proslulého návrháře.

I pro návrháře má tento typ spolupráce značné benefity, vedle publicity a prodeje licence oživí a pevněji zakotví své jméno v paměti klientů. Luxusní značky totiž nevydělávají na drahých róbách, ale nejvíce peněz jim plyne z prodeje parfémů, kosmetiky a drobných doplňků.

Ukázka z kolekce Lanvin pro H&M

Očima autorky Chystaná kolekce "Versace for H&M" přináší do každodenního života velkou dávku glamouru a opulence. Osobně se nemohu dočkat a jsem ochotná klidně i přespat před obchodem, abych dostala černé kožené šaty a bundu bohatě zdobenou zlatými elementy, ikonické kousky, které na kilometry křičí "Tohle je Versace!". Vždy jsem patřila mezi skalní vyznavače stylu Gianniho Versace, který definoval období přechodu 80. a 90. let. Fakt, že se jeho sestra Donatella v této kolekci vrací ke kořenům, jen umocňuje touhu po získání nejednoho kousku. A samozřejmě při troše štěstí nezůstanu pouze u oblečení, míním "urvat" si pár polštářů a povlečení. Snobské, pro mnohé nepochopitelné, leč mé srdce si žádá zlaté římské lemování a masivní hlavu medúzy.

Jen malé procento populace si může dovolit utratit několik desítek tisíc a více za šaty či kabát, ovšem jsou tu také šátky, peněženky, bižuterie, sluneční brýle a již zmiňovaná kosmetika, která se prodává snadněji, a tak i častěji.

Čím se liší model Versace pro H&M a model v butiku Versace? Ve vyšší ceně, kterou platíte v butiku, platíte nejen lepší materiál a výrazně lepší zpracování, ale také náklady na drahé módní přehlídky, vysoké nájmy butiků na prestižních adresách a také tu dlouhonohou modelku, kterou vídáte na zadní straně módního magazínu.

V případě reklamní kampaně pro obchodní řetězec se náklady výrazně snižují, protože je firmy rozpočítávají na nesrovnatelně větší počet nabízených kousků.