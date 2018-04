Kolečka, košíčky, srdíčka. Linecké cukroví ve světlé i tmavé variantě

Voňavá linecká kolečka

Příprava: 20 minut + odležení 24 hodin + pečení 6-8 minut

* 300 g hladké mouky

* 100 g cukru moučka

* 200 g másla

* 1 velký nebo 2 menší žloutky

* špetka skořice

* špetka mletého hřebíčku

* 1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry

* rybízová marmeláda

* moučkový cukr na posypání

1. Mouku prosijeme, na vále promícháme s prosátým cukrem, přidáme pokrájené máslo, žloutek, skořici, hřebíček, kůru. Ze všech surovin zpracujeme těsto a necháme je zabalené ve fólii den odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plechy vyložíme pečicím papírem. Polovinu těsta rozválíme na plát a vykrájíme z ní plná kolečka, z druhé poloviny těsta vykrajujeme kolečka s otvorem.

3. Kolečka pečeme ve vyhřáté troubě 6-8 minut. Zvlášť pečeme plná a zvlášť s otvorem. Upečená kolečka necháme vychladnout a pak je spojíme rybízovou marmeládou.

Linecké košíčky s krémem

Příprava: 20 minut + odležení 24 hodin + pečení 5-7 minut + dokončení 2 hodinY

Těsto

* 500 g hladké mouky

* 150 g cukru moučka

* 1/2 balíčku prášku do pečiva

* 250 g másla

* 1 vanilkový cukr

* 2 vejce

Náplň

* 50 ml vody

* 200 ml mléka

* 350 g cukru moučka

* 275 g strouhaných vlašských ořechů

* 275 g strouhaných piškotů

* 50 ml rumu

Krém

* 1 vejce

* 70 g cukru krystal

* 1 lžička rumu

* 70 g rozpuštěné čokolády

* 250 g másla

1. Připravíme si těsto na košíčky a necháme ho v chladu den odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, do formiček na košíčky vtlačíme tenčí vrstvu těsta a pečeme ve vyhřáté troubě 5-7 minut.

3. Na náplň svaříme vodu s mlékem, přimícháme cukr, ořechy, piškoty a rum. Vychladlé košíčky naplníme po okraj oříškovopiškotovou hmotou.

4. Ve vodní lázni vyšleháme vejce s cukrem do zhoustnutí, necháme zchladnout a zašleháme rum, zchladlou rozpuštěnou čokoládu a máslo. Krémem ozdobíme naplněné košíčky.

Srdíčka máčená v čokoládě

Příprava: 20 minut + odležení 2 hodiny + pečení 6-8 minut

* 300 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 150 g cukru moučka

* špetka mleté skořice

* špetka mletého hřebíčku

* 120 g másla

* 5 lžic strouhaných mandlí

* 100 g čokolády na vaření

* 1 lžíce ztuženého tuku

1. Z mouky prosáté s práškem do pečiva, cukru, koření, másla a strouhaných mandlí zpracujeme těsto, které zabalené necháme odležet v chladu.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

3. Těsto rozválíme na plát, vykrajujeme z něj srdíčka, nožem překládáme na plech.

4. Vykrájená srdíčka pečeme ve vyhřáté troubě asi 6-8 minut.

5. Ve vodní lázni rozpustíme nalámanou čokoládu se ztuženým tukem a vychladlá srdíčka namáčíme do čokolády. Odkládáme je zatuhnout na pečicí papír.

Dvoubarevné linecké

Příprava: 20 minut + odležení 24 hodin + pečení 10 minut

Světlé těsto

* 250 g hladké mouky

* 60 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 125 g másla

* 1 žloutek

Tmavé těsto

* 250 g hladké mouky

* 3 lžíce kakaa

* 60 g cukru moučka

* 125 g másla

* 1 žloutek

* bílky na potření

1. V míse smícháme prosátou mouku s moučkovým a vanilkovým cukrem.

2. Na vále přidáme k mouce s cukrem pokrájené máslo a žloutek.

3. Vše zpracujeme na hladké těsto, které zabalíme do fólie a necháme odležet.

4. Stejným způsobem si připravíme i tmavé těsto, jen mouku prosijeme s kakaem.

5. Těsta rozdělíme na poloviny. Jednu část světlého a tmavého těsta vyválíme na silný plát. Odložíme do chladu.

6. Zbylé těsto rozválíme na dva tenčí pláty.

7. Tenčí plát tmavého těsta pomažeme bílkem, položíme na něj tenký světlý plát, těsto uhladíme.

8. Slepené pláty těsta svineme do rolády a dáme do chladu.

9. Ze silnějších plátů světlého i tmavého těsta nakrájíme stejně velké hranoly.

10. Hranoly světlého a tmavého těsta k sobě slepíme bílkem a necháme je vychladit.

11. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Slepená těsta nakrájíme na plátky.

12. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 10 minut.

Hvězdičky s marmeládou a bílou čokoládou

Příprava: 20 minut + odležení 24 hodin + pečení 8-10 minut

* 150 g lískových oříšků

* 380 g hladké mouky

* 125 g cukru moučka

* 250 g másla

* 1 vejce

* višňová marmeláda

* 60 g bílé čokolády

1. Lískové oříšky necháme opražit nasucho na plechu v troubě nebo na pánvi. Ještě teplé je promneme v utěrce, abychom je zbavili slupky, a najemno je nastrouháme.

2. Z mouky, cukru, oříšků, másla a vejce zpracujeme těsto, které zabalené do potravinové fólie necháme v chladu odležet.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

4. Těsto rozválíme na plát, vykrajujeme z něj hvězdičky a pečeme ve vyhřáté troubě 8-10 minut, podle velikosti hvězdiček.

5. Vychladlé hvězdičky slepíme višňovou marmeládou a ozdobíme tenkými proužky rozehřáté bílé čokolády.

Kytičky s krémem

Příprava: 20 minut / odležení 2 hodiny / pečení 6-8 minut

* 190 g másla

* 1 žloutek

* 110 g cukru moučka

* 1/4 lžičky strouhané pomerančové kůry

* 220 g hladké mouky

* 40 g kakaa

* krém z bílé čokolády

1. Máslo vyšleháme se žloutkem, cukrem a pomerančovou kůrou do pěny, přimícháme mouku prosátou s kakaem. Těsto zabalíme do potravinové folie a necháme odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

Těsto rozdělíme vyválíme na plát a vykrajujeme plné kytičky a kytičky s vypíchnutým středem.

3. Pečeme ve vyhřáté troubě 6-8 minut. Vychladlé plné kytičky ozdobíme krémem a slepíme s kytičkami s vypíchnutým středem.

Krém z bílé čokolády: 100 ml smetany ke šlehání přivedeme k varu, rozpustíme v ní 200 g nalámané bílé čokolády, necháme zchladnout a vyšleháme s 3 lžícemi vaječného koňaku a 50 g másla.

Hřebíčky

Příprava: 20 minut + odležení 24 hodin + pečení 7-9 minut

* 250 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* špetka mletého hřebíčku

* 1 lžíce kakaa

* 220 g másla

* 80 g cukru moučka

* 1 vejce

* 100 g strouhané čokolády

* 50 g strouhaných mandlí

* hřebíčky

* 100 ml rumu

* 2 lžíce medu

1. Mouku prosijeme s práškem do pečiva, mletým hřebíčkem a kakaem. Přidáme pokrájené máslo, cukr, vejce, nastrouhanou čokoládu a mandle a zpracujeme na těsto. Těsto zabalíme do potravinové fólie, necháme je odležet v chladu jeden den.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Odleželé těsto vyválíme na plát, vykrájíme z něj kolečka, přeložíme nožem na plech, ozdobíme hřebíčkem a pečeme ve vyhřáté troubě 7- 9 minut.

3. Rozmícháme rum s medem. Horká kolečka potíráme směsí rumu a medu a necháme je vychladnout.

Tmavá srdíčka v čokoládě

Příprava: 20 minut + odležení 24 hodin + pečení 10-12 minut

* 280 g hladké mouky

* 3 lžíce kakaa

* 200 g cukru moučka

* 6 lžic mletých vlašských ořechů

* 100 g nastrouhané hořké čokolády

* 140 g másla

* 2 žloutky

* čokoládová poleva

1. Mouku prosijeme s kakaem, promícháme s moučkovým cukrem a ořechy, čokoládou, přidáme pokrájené máslo a žloutky a zpracujeme na těsto. Těsto necháme odležet zabalené v potravinové fólii v chladu jeden den.

2. Troubu předehřejeme na 160 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Z těsta vyválíme plát, vykrájíme srdíčka a pečeme je ve vyhřáté troubě 10-12 minut, podle velikosti.

3. Vychladlá srdíčka namáčíme v rozpuštěné čokoládové polevě, pokládáme na pečicí papír a necháme zaschnout.