Čtenářský recept: Koláčky plněné lesním ovocem

Doba přípravy

1 hodina

Množství

48

300 g hl. mouky

200 g másla

100 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

60 g mandlové mouky (madle zpracované na mouky ve foodprocesoru, mixéru)

kůra a šťáva z jednoho bio citronu

lesní ovoce (maliny, ostružiny, borůvky) - mražené jde lépe balit

moučkový cukr na obalování

V míse jsem smíchala mouku, cukr, mandlovou mouku a citronovou kůru se šťávou. Do sypké směsy jsem zapracovala změklé máslo a vypracovala vláčné těsto, které jsem dala odpočinout do lednice na několik hodin.

Pokud jste těsto nechali odležet přes noc v lednici je lepší ho nechat trochu povolit. Troubu jsem předehřála předehřála na 180 °C. Válečkem vyválím asi 4mm silné těsto a hrníčkem vykrojím kolečka, která plním lesním ovocem dle libosti. Dávka by měla vyjít asi na dva plechy (vyložený pečícím papírem).

Pokud těsto odpočívalo v lednici jen chvilku – například ½ hodiny – je lepší přidat vejce, ale nemusí být. Každopádně nepůjde vyválet - ale nic se neděje stačí odtrhávat kousky těsta a v ruce udělat placičku – kterou vyplním ovocem stejně jak kdybych vykrajovala a opět udělám kuličku (stejný postup jak posvícenské ořechy např).

Pečeme 15 - 20 minut. Ještě teplé obaluji v moučkovém cukru.