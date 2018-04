„Koláče“ v podpaží jsou minulostí. Víme, co na ně zabírá

Výrobci antiperspirantů nám toho v reklamách naslibují, ale kdo ví, jaká je pravda. A tak bylo nejlepší zeptat se samotných uživatelek, co na pocení platí. Co člověk, to názor, ale přesto se z jejich odpovědí dají vysledovat nejoblíbenější přípravky.

Z antiperspirantů velmi často zmiňují Garnier Minerals, který mimochodem výborně uspěl i v našem loňském redakčním testu.

"Je super, nepotím se s ním prakticky vůbec," tvrdí v Kavárničce čtenářka s nickem smajiska. A přidávají se k ní další a další, například lucca43, která vyzkoušela kde co: "Dove je hrůza, Nivea taky nic moc, Fa úplně nanic. Celkem dobrá je Rexona a nejlepší Garnier."

Už zmiňovaná Rexona a také Nivea jsou pak v těsném závěsu, doporučují je jak čtenářky v Kavárničce, tak na Facebooku, kam jsme umístily výzvu, ať se svěřují se svými zkušenostmi.

Samozřejmě se objevily ojediněle i jiné přípravky, například Adidas, Clinique či La Roche Posay. Široká diskuse však vznikla u přípravku Driclor.

Není to typický antiperspirant denního použití. Jde o jakýsi bezbarvý roztok, který po čase zcela zabraňuje pocení. Zpočátku se sice používá denně, ale po prvních sedmi dnech stačí nanést 2 - 3x týdně a později i méně často.

Stejně jako i některé další antiperspiranty však obsahuje hydrochloridové sloučeniny hliníku, o nichž koluje tvrzení, že škodí zdraví. Je však zcela nepodložené.

"Sloučeniny hliníku rozkládají vývody potních žláz a díky tomu dochází k omezení pocení. Stejně jako parabeny škodlivé zdraví nejsou, ale někteří citlivější jedinci na ně mohou mít kontaktní alergií," vysvětluje Jitka Chaloupecká z Laserového centra Anděl.

Některé čtenářky také uvádějí, že je po aplikaci tohoto roztoku pokožka velmi pálila či štípala. "Ze začátku může štípat, nemusí to být zrovna příjemné, ale vydržet se to dá, klidně i usnu," popisuje své pocity čtenářka s nickem Kaikmanka.

Dalším čtenářkám zase používání Dricloru nečinilo žádné potíže. Důležité je, co vyhovuje právě vám, a také přesně dodržovat určený postup používání.

V diskusích také vyvstává otázka, zda téměř kompletní omezení pocení v podpaží není škodlivé, pot přeci zastává termoregulační funkci. "Obvykle přípravek aplikujeme do podpaží, zbývá nám tedy dostatek míst na pocení a odvod škodlivin potem. Nejen jím odvádíme škodliviny z těla pryč," oponuje Jitka Chaloupecká.

"Nevím o tom, že by existovaly studie potvrzující škodlivost Dricloru nebo jiných antiperspirantů," dodává lékařka.

Řešení je tedy nasnadě. Záleží jen na vás, jakou metodu ochrany proti propocenému podpaží zvolíte. Pokud vám vyhovuje denní používání sprejů, kuliček, gelů či tuhých tyčinek, nebo se uchýlíte k přípravkům, které pocení omezují na delší období.

Kromě takových přípravků existuje ještě aplikace botulotoxinu do míst se zvýšenou potivostí. Botulotoxin zabraňuje převodu vzruchů z určitého typu nervových vláken na sval nebo potní žlázy. Tato metoda je nenáročná, šetrná a bezpečná. Potit byste se měli přestat už po dvou až třech dnech po aplikaci.

Tento způsob omezení pocení však žádná z našich čtenářek v Kavárničce či na Facebooku nezmiňuje. Jakými prostředky dosahujete suchého podpaží vy? Povězte nám o tom v Kavárničce nebo v diskusi pod článkem.