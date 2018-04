Koláče a koblihy, které nesmějí na masopustním veselí chybět

Makové koláče

Příprava: 2 hodiny + pečení 25 minut

Pro 4 osoby

* 1 kostka droždí

* 450 ml mléka

* 100 g cukru moučka

* 500 g hladké mouky

* vanilkový cukr

* 3 vejce

* 100 g másla

* 250 g mletého máku

* 60 g cukru krupice

* 1 lžíce másla

* 2 lžíce rumu

* 1 lžíce kandované pomerančové kůry

* 100 g loupaných mandlí

1. Z rozdrobeného droždí, trochy vlažného mléka a lžíce cukru necháme vzejít kvásek.

2. Mouku prosejeme do mísy, přidáme zbylý cukr, vanilkový cukr, kvásek, dva žloutky, 1/4 l mléka a rozehřáté máslo. Vařečkou vypracujeme těsto, poprášíme ho moukou, zakryjeme a necháme asi hodinu kynout.

3. Umletý mák svaříme se 200 ml mléka, cukrem a máslem, přidáme rum a jemně nasekanou kandovanou pomerančovou kůru. Troubu předehřejeme na 180 °C.

4. Těsto rozdělíme na pomoučněný vál na větší kuličky, necháme je vykynout, skleničkou vytlačíme důlky, naplníme mákem a ozdobíme rozpůlenými mandlemi.

5. Okraje koláčů pomažeme rozšlehaným vejcem a pečeme 25 minut ve vyhřáté troubě.

Koblihy s jablečným pyré

Příprava: 90 minut + smažení 30 minut

Pro 4 osoby

* 1 kostka droždí

* 250 ml mléka

* 3 lžíce cukru krupice

* 300 g hladké mouky

* 50 g másla

* 4 žloutky

* 200 polohrubé mouky

* špetka soli

* 2 lžíce rumu

* jablečná povidla nebo pyré

* 500 ml oleje

1. Rozdrobené droždí promícháme s několika lžícemi vlažného mléka, lžící cukru a lžíci mouky a necháme vzejít kvásek.

2. Máslo utřeme s cukrem, přidáme žloutky, mouku, sůl, rum a mléko. Zpracujeme těsto a necháme vykynout.

3. Na vále rozválíme těsto na plát silný asi 1,5 cm. Skleničkou kolečka vytlačíme a necháme je vykynout.

4. Jablečná povidla podle potřeby naředíme, dochutíme, naplníme jimi plničku.

5. Kolečka smažíme ve vyšší vrstvě rozehřátého oleje, dvě minuty pod pokličkou, pak je obrátíme a dosmažíme odkryté. Koblihy by se neměly dotýkat, aby se neslepily.

6. Koblihy dáme okapat na ubrousek, ještě horké plníme povidly a poprášíme moučkovým cukrem.

Kynuté koláče s náplní

Příprava: 2 hodiny + pečení 45 minut

Pro 4 osoby

* 30 g droždí

* 250 ml mléka

* 80 g moučkového cukru

* 80 g másla

* 400 g hladké mouky

* 100 g hrubé mouky

* špetka soli

* 4 vejce

* 400 g tvarohu

* 1 vanilkový cukr

* 80 cukru moučka

* povidla

* 50 g mandlových lupínků

1. Z rozdrobeného droždí, několika lžic teplého mléka a lžíce cukru uděláme kvásek. Máslo rozpustíme.

2. Mouku prosejeme do mísy, přidáme sůl, kvásek, 2 žloutky, cukr a mléko, zpracujeme na těsto, poprášíme moukou a necháme vykynout.

3. Tvaroh utřeme s vejcem, vanilkovým cukrem a moučkou. Povidla rozmícháme, případně naředíme trochou horké vody. Troubu předehřejeme na 180 °C.

4. Z vykynutého těsta uděláme kuličky, pomoučněnou sklenicí je roztlačíme, okraje potřeme rozšlehaným vejcem, důlky naplníme cukrářským sáčkem tvarohem a povidly.

5. Hotové koláče necháme na plechu ještě vykynout, posypeme lupínky a pečeme 40 - 45 minut.

Jablka v karamelu

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 6 menších jablek

* 250 g cukru krupice

* 100 ml medu

* 150 ml smetany ke šlehání

* 2 lžíce másla

* špetka soli

* kapka vanilkové esence

* čokoládová poleva

* nasekané mandle, vlašské ořechy

* rozdrcené dropsy, pokrájené želatinové bonbony

1. Jablka dobře omyjeme horkou vodou, odstopkujeme. Plech vyložíme pečicím papírem nebo alobalem potřeným olejem.

2. V hrnci promícháme cukr, med, smetanu, máslo a sůl, pomalu přivedeme k varu, promícháme a necháme zakryté pokličkou vařit tři minuty.

3. Odkryjeme pokličku a necháme povařit, dokud směs není zlatohnědá. Stáhneme z plotýnky, přimícháme vanilkovou esenci a necháme trochu zchladnout.

4. Do jablek zapíchneme dřevěné špejle, namočíme je do karamelu a dáme vychladit na pět minut do ledničky.

5. Po vychlazení je buď namočíme v rozpuštěné čokoládě nebo jen obalíme v nasekaných mandlích, oříšcích, ozdobíme rozehřátou bílou čokoládou.

Růžicový koláč

Příprava: 90 minut pečení 30-40 minut

Pro 4 osoby

* 1 kostka droždí

* 250 ml mléka

* 60 g cukru krupice

* 500 g hladké mouky

* špetka soli

* 2 velká vejce

* 120 g másla

* 200 g vlašských ořechů

* 60 g přírodního cukru

* 1 lžička strouhané citronové kůry

* 100 g marcipánu

1. Droždí rozdrobíme do trochy teplého mléka s lžičkou cukru a necháme vzejít kvásek.

2. Kvásek přilijeme do mísy s moukou, solí, přidáme mléko, vejce, zbylý cukr, 1/2 rozpuštěného másla, zaděláme těsto. Přikryté je necháme hodinu kynout.

3. Ořechy umeleme, promícháme s citronovou kůrou a cukrem. Marcipán nahrubo nastrouháme.

4. Na vále vyválíme obdélník 40x50 cm, posypeme ořechy a marcipánem, zavineme, rozkrájíme nožem na 12 kousků.

5. Troubu předehřejeme na 180 °C, větší kulatou formu vymažeme.

6. Každý kousek pomažeme máslem, těsně je naskládáme do formy a necháme 30 minut kynout. Pečeme 30-40 minut.