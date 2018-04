Koláč ze zakysané smetany

NA 5 PORCÍ

Příprava: 15 minut + 50 minut pečení

* 170 g změklého másla

* 170 g krupicového cukru, nejlépe přírodního

* 3 velká vejce

* 220 g hladké mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* sáček vanilinového cukru

* 150 ml zakysané smetany

* 400 g borůvek

Na polevu:

* 200 g jemného tvarohu nebo lučiny

* 100 g práškového cukru

1. Předehřejte troubu na 180 °C, horkovzdušnou na 160 °C. Otevírací koláčovou formu o průměru 22 centimetrů vymastěte a vyložte pečicím papírem (i po stranách).

2. Máslo, cukr, vejce, mouku, prášek do pečiva a vanilinový cukr dejte do mísy. Vařečkou promíchávejte dvě až tři minuty, než se směs dobře spojí a zesvětlá; pokud použijete elektrický hnětač, trvá to minutu nebo dvě. Potom do hmoty vetřete čtyři lžíce zakysané smetany a polovinu borůvek.

3. Směs přelijte do formy a uhlaďte do roviny. Pečte padesát minut, dokud koláč pěkně nevyběhne a není na dotyk pevný a pružný. Nechte ho ve formě deset minut chladnout. Pak koláč vyjměte z formy a nechte dochladnout, nejlépe na drátěné mřížce.

4. Na polevu utřete tvaroh s cukrem a zbývající zakysanou smetanou do hladka. Vychladlý koláč potřete polevou a posypte zbylými borůvkami; pokud ho nesníte hned, vydrží vám v chladničce překrytý potravinovou fólií i několik dní. Před podáváním však nechte dezert chvíli stát při pokojové teplotě, bude chutnější.