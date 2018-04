Čtenářský recept: Koláč s rebarborou

Doba přípravy: 60 minut

Počet porcí: 20 řezů

1 řez : přibližně 939 kJ/ 224kcal

600 g rebarbory

270 g krupicového cukru

400 g broskví

180 g másla

1 lžíce nastrouhané citrónové kůry

5 vajec

180 g polohrubé mouky

1 lžička prášku do pečiva

50 g solamylu

tuk a hrubá mouka na plech

125 ml smetany

1 sáček vanilkového cukru

1/2 lžičky citronové šťávy

1. Rebarboru nejdříve oloupeme, omyjeme, necháme okapat a nakrájíme na kousky. Smícháme je se 40 g cukru a necháme asi 20 minut na chladném místě odležet. Broskve omyjeme, rozpůlíme a nakrájíme na menší měsíčky.

2. Máslo, 150 g cukru a citronovou kůru utřeme do pěny. Postupně zašleháme 3 vejce. Polohrubou mouku prosijeme s práškem do pečiva i solamylem a vše vmícháme do vaječné hmoty.

3.Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech. Pokrájenou rebarboru rozložíme na těsto do čtverců a do nich naskládáme kousky broskví. Zbylá vyjce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Žloutky ušleháme se smetanou, 30 g cukru a celým balíčkem vanilkového cukru. Potom vzniklou směsí přelijeme ovoce.

4. Rebarborový koláč pečeme v předem vyhřáté troubě při 200 °C asi 30 minut. Z bílků ušleháme pevný sníh, do kterého přidáme zbylý cukr a nakonec citronovou šťávu. Sníh nastříkáme podle fantazie na koláč a při stejné teplotě pečeme dalších 7 minut dozlatova.

Poznámka: Výborný s čajem nebo kávičkou.