Koláč s kysanou smetanou

2 kelímky kysané smetany

40 dkg hladké mouky

20 dkg Hery

30 dkg cukru krupice

2 vejce

1 balíček vanilkového cukru

1 sáček prášku do pečiva

strouhaná citrónová kůra

10 dkg ořechů nebo mandlí

Heru utřeme s cukrem a vejci do pěny. Citrónovou kůru, vanilkový cukr, kysanou smetanu a mouku smíchanou s práškem do pečiva zpracujeme spolu s vyšlehanou směsí.

Těsto nalijeme do podlouhlé pečící formy, předem vymazané Herou a nasypeme na povrch rozsekané ořechy. V předem vyhřáté troubě upečeme do světle zlaté barvy. Necháme trochu vychladnout, vyklopíme a sypeme kakaovým práškovým cukrem.