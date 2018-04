Koktejly lásky okoření váš večer plný vášní

Vášnivý polibek

2 cl bílého rumu

2 cl vodky

4 cl mléka

lžička cukru

šťáva z 1/2 citrónu

led

plátky citrónu



Do šejkru dáme rum, vodku, mléko, cukr a citrónovou šťávu a led. Promícháme a nalijeme do skleniček. Nakonec dozdobíme plátky citrónu.





Koktejl lásky

ledová tříšť

karamelový sirup

červená Canberry vodka ze speciálních laponských brusinek

několik čerstvých jahod

citronová šťáva

pomerančový džus



Všechny dobře promícháte v elektrickém mixéru a pak nalijete do větších bílých koktejlek s modrou stopkou a tmavě modrým rovným podstavcem.

Okraj sklenice ozdobte červenou cukrovou crustou ve tvaru pusinky, vedle ní zavěsíte rozkrojenou jahodu se špičkou lístku máty. Do červené sladké a voňavé "zmrzlinky" vetknete dvě silnější stébla a pijte - ve dvou... Hodně lásky!

Sladký miláček

2 cl tekutého medu

4 cl Pott-Rumu (54%)

4 cl horké moka kávy

2-3 lžíce šlehačky

špetka mleté skořice

Med zahříváme tak dlouho, až se rozpustí, potom ho nalijeme do sklenky na grog a promícháme s rumem a kávou. Navrch nastříkáme šlehačku a podáváme sypané skořicí. Nápoj můžeme podávat také v hezkém vysokém kávovém šálku.



Koktejl milenců

1 lžička malinového či jahodového sirupu

3 střiky malinovice, slivovice nebo třešňovice

sekt

2 ks jahod či malin

Do vychlazené sektové sklenky nalijeme malinový sirup. Při nalévání nakloníme sklenku tak, aby sirup pokryl strany i dno. Sklenku dolijeme vychlazeným sektem a nápoj zastříkneme destilátem. Nakonec přidáme ovoce.