Kokosový olej je dobrý na tělo i vlasy, opalovací krém z něj nedělejte

Na internetu najdete stovky rad, tabulek i názorných video návodů, jak si z kokosového oleje vytvořit kosmetiku na míru. Má totiž nepopiratelné hydratační a protizánětlivé schopnosti a ještě navíc příjemně voní. Jenže ne všechny nápady jsou stejně dobré. Proto jsme zapátrali po tom, které z domácích výrobků jsou prospěšné a které naopak mohou ohrozit naše zdraví.



Tělový balzám

Používat kokosový olej místo tělového mléka ještě nikomu neuškodilo. Naopak – pleť vyživí, hydratuje a je skvělý i na atopickou pleť nebo na velmi suchá místa, jako jsou lokty nebo paty. Nejlepší je vmasírovat ho do ještě vlhké pokožky hned po koupeli. Sám o sobě hezky voní, ale můžete zaexperimentovat a přidat do něj pár kapek oblíbeného esenciálního oleje.

Odličovač make-upu

Olej rozpustí i voděodolná líčidla a klidně ho můžete používat i na oči. Stačí ho trochu rozetřít v dlaních, pečlivě vmasírovat do pokožky celého obličeje a po pár vteřinách setřít bavlněnými tamponky. Nakonec tvář opláchněte vodou; pokud vám to vyhovuje, zbytky oleje můžete do pleti rozetřít místo hydratačního krému. Dáváte-li přednost jinému přípravku, dočistěte pleť tonikem nebo micelární vodou a pak ho naneste jako vždycky.

Maska na vlasy

To je možná nejoblíbenější způsob použití – na vlasy můžete nanést kokosový olej samotný anebo ho namíchat s dalšími ingrediencemi ze spíže. Například kosmetická blogerka Stephanie Sterjovski radí smíchat jednu polévkovou lžíci oleje se stejným množstvím medu, nanést rovnoměrně do suchých nebo vlhkých vlasů a nechat 30-40 minut působit. Vlasy pak budou méně krepaté, zato o to víc hebké a lesklé.

Deodorant

Návodů na výrobu domácího deodorantu najdete na internetových fórech spoustu, nejčastěji radí smíchat kokosový olej v poměru 1:1 s jedlou sodou, případně doplnit několika kapkami esenciálního oleje. Podle dermatoložky Doris Dayové to není tak špatný nápad: „Kokosový olej dokáže do jisté míry ničit bakterie i kvasinky, které způsobují zápach.“ Upozorňuje ale, že na rozdíl od antiperspirantu pocení nepředejde.

Přípravek na akné

Ani proti tomu dermatologové nemají žádné výhrady a fanynky kokosového oleje tvrdí, že díky protizánětlivým účinkům dokáže urychlit jak léčbu akné, tak hojení jizviček po něm. Nejlepší je zkombinovat ho s další přírodní dezinfekcí – olejem z čajovníku (tea tree). Na lžící kokosového oleje stačí jedna nebo dvě kapky tea tree. Směs nanášejte přímo na postiženou oblast.

Krém na holení

Ano, i tak se dá kokosový olej využít – ať už samotný, nebo ve směsi s čistým bambuckým máslem či se zklidňujícím mandlovým olejem. Prostě ho naneste na vlhkou pokožku a oholte žiletkou, jak jste zvyklí. Pokud máte velmi citlivou pleť, radši zkuste olej při holení nejdřív aplikovat na menší plochu kůže, abyste zjistila, jestli vás nedráždí.

Zubní pasta

Tímto se dostáváme k podivnějším položkám na seznamu. Možná vás překvapí, že zubní pasta založená na kokosovém oleji patří mezi nejpopulárnější přírodní alternativy vůbec. Vyrobit si ji můžete tak, že ho smícháte s jedlou sodou, případně trochou mátového oleje. Kokosový olej je díky svým antibakteriálním účinkům na čištění zubů a dásní vhodný, háček je spíš v jedlé sodě: někomu vyhovuje, jinému ne, i názory zubařů na ni se různí.

Opalovací krém

Představa, že si doma můžeme vyrobit ochranný přípravek proti sluníčku, je podle lékařů scestná. I přesto, že na internetu najdeme recepty podobné tomuhle: půl hrnku kokosového oleje + půl hrnku bambuckého másla + pět polévkových lžic včelího vosku + dvě lžíce oxidu zinečnatého + půl čajové lžičky oleje s vitaminem E.

Skutečné opalovací krémy musí splňovat určitá kritéria a projít laboratorními testy, vysvětlila magazínu Allure dermatoložka Jeannette Grafová. „Když si vyrobíte svůj vlastní, nemůžete mít ani tušení, jaký má krytí a ochranný filtr. Navíc v případě oxidu zinečnatého nejspíš nepoznáte, co přesně kupujete a jak se to promítne na výsledku. Takhle bych si se zdravím nezahrávala.“

Oční linky

Na linky, které budou texturou připomínat ty gelové, prý stačí kokosový olej, gel z aloe vera a aktivované dřevěné uhlí (případně kakao v prášku, chcete-li hnědý odstín). Podle Grafové ani tahle kombinace není dobrý nápad: „Jedná se o produkty, které nejsou stejně sterilizované a nezpracovávají se ve stejně sterilním prostředí jako běžně prodávaný make-up. O to vyšší je pak riziko infekce.“ A ta může být v bezprostředním okolí očí zvlášť nepříjemná.