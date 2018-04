Kokosoví sněhuláci, mikulášské muffiny.Oslaďte dětem Vánoce

Sněhulák na plechu

Příprava: 30 minut + pečení 65 minut

* 2 hrnky hladké mouky

* 4 lžíce kakaa

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 1/2 lžičky soli

* 150 g másla

* 1 hrnek cukru

* 3 velká vejce

* 1 hrnek mléka

tvarohový krém

* strouhaný kokos

* různobarevné želatinové bonbony

* 1 červená želatinová špageta

* 1 červený želatinový pásek

* lékořicové pendreky

* barevné dropsy

* zelené větrové bonbony

1. Troubu předehřejeme na 170°. Vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou dvě ohnivzdorné skleněné nebo nerezové misky, menší a větší, minimálně o obsahu 1 a 1 1/2 litru.

2. Mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl společně prosijeme.

3. Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny, přišleháme vejce. Po částech přišleháváme mouku a mléko.

4. Těsto rozdělíme do obou misek a pečeme ve vyhřáté troubě menší misku 50, větší 65 minut. Špejlí nebo párátkem vyzkoušíme, zda je těsto propečené.

5. Vychladlé korpusy podélně přeřízneme, slepíme rybízovou marmeládou, spojíme a potřeme tvarohovým krémem.

6. Sněhuláka posypeme kokosem, ozdobíme obličej želatinovými bonbony a špagetou. Z dropsů uděláme knoflíky, želatinový pásek na koncích nastříháme a uvážeme šálu. Pendreky nařízneme, zapíchneme po stranách jako větvičky. Z větrových bonbonů a pendreků uděláme stomečky.

Náš tip Tvarohový krém: 500 g tvarohu utřete se 100 g moučkového cukru a 50 ml kokosového mléka.

Muffiny s Mikulášem

Příprava: 20 minut + pečení 25 - 30 minut

* 250 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 1 lžička jemně mleté sody

* 140 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 7 lžic kokosu

* 85 g másla

* 2 dcl mléka

* 2 velká vejce

* 200 g hotové bílé polevy

* potravinářské barvivo

* lentilky nebo želé bonbony

* minimarshmallows

1. Prosátou mouku smícháme s práškem do pečiva, jedlou sodou, cukrem, vanilkovým cukrem a 4 lžícemi kokosu. Troubu předehřejeme na 200° C, formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky.

2. Máslo rozpustíme a necháme trochu zchladnout. Mléko prošleháme s vejci.

3. Vařečkou nebo lžící spojíme sypké a tekuté přísady. Naplníme těstem formu na muffiny a upečeme. Necháme vychladnout.

4. Polevu rozpustíme a část obarvíme na červeno.

5. Muffiny potřeme bílou polevou, lentilkami nebo želé bonbony vytvoříme Santovi oči, nos a tváře, posypeme kokosem a necháme zatuhnout. Z červené polevy uděláme čepičky a zapíchneme do nich minimarshmallows.

Náš tip Vláčné muffiny získáte nahrazením mléka kefírem nebo bílým jogurtem.

Kokosové kostky s čokoládovým méďou

Příprava: 20 minut + pečení 35 - 40 minut

* 200 g polohrubé mouky

* 2 lžíce kakaa

* 150 g másla

* 80 cukru krupice

* 3 žloutky

na kokosovou hmotu

* 3 vejce

* 120 g moučkového cukru

* 1 lžička strouhané citronové kůry

* 2 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce rozpuštěného másla

* 200 g strouhaného kokosu

* čokoládová poleva

1. Mouku prosijeme s kakaem, zapracujeme máslo, cukr a žloutky, zpracujeme na těsto.

2. Troubu předehřejeme na 180° C, plech vyložíme pečicím papírem.

3. Vejce rozmícháme s cukrem, přimícháme citronovou kůru, citronovou šťávu, rozpuštěné máslo a vmícháme kokos.

4. Z těsta vyválíme placku, kterou přeneseme pomocí válečku na plech a pečeme ve vyhřáté troubě asi 10 minut.

5. Po deseti minutách pečení plech vyjmeme, potřeme kokosovou hmotou a vložíme zpět do trouby. Pečeme dalších 25 minut.

6. Po zchladnutí nakrájíme, rozpuštěnou čokoládou nakreslíme tenkým štětcem na každý řez medvídka.

Náš tip Některý kokos je hodně suchý - kokosovou hmotu nařeďte trochou mléka.