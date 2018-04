Kokosové palačinky s jogurtovou omáčkou

Vejce důkladně rozmícháme se špetkou soli, hladkou moukou, vmícháme víno a mléko podle potřeby tak, aby nám vniklo tekuté palačinkové těsto. To necháme dvacet minut odpočinout. Strouhaný kokos promícháme s moučkovým cukrem, zázvorem, zalijeme mlékem, kokosovým likérem a necháme dvacet minut nabobtnat.

Na Perlou vytřené pánvi upečeme postupně osm palačinek, které necháme vychladnout. Naplníme připravenou kokosovou náplní a složíme do trojúhelníku. Dáme důkladně vychladit do lednice. Jogurt promícháme s medem.

Palačinky rozložíme na talířky, přidáme jogurtovou omáčku, posypeme trochou strouhaného kokosu a podáváme.

(z časopisu Dobrou chuť!)