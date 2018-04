Kojící matky působí jako afrodiziakum

Ty totiž do okolí vylučují velmi silné koncentrace feromonů, které vzbuzují v ostatních příslušnicích jejich pohlaví chuť se milovat.

Vědci z University of Chicago, kteří tento fenomén zkoumali, věří, že feromony vylučované kojící matkou dávají signál jiným ženám, že je čas založit rodinu. Proto se tyto mají větší chuť milovat.

Experti předkládali skupince mladých žen vůni potu, který odebrali kojícím matkám z prsou a podpaží. Na dobrovolnicích pak sledovali, jak budou na tyto signály reagovat.

Kojení jako lék

Část žen si měla po dobu tří měsíců každé ráno a každý večer přiložit potem napuštěné polštářky k hornímu rtu a nasát vzduch. Aplikace musela být provedena také po každém sprchování, cvičení a konzumaci jídla. Druhá skupina činila totéž, ovšem s polštářky napuštěnými neúčinným roztokem aromatických látek.

Na konci výzkumu ženy užívající polštářky s potem kojících matek zaznamenaly téměř padesátiprocentní nárůst libida, tedy chuti milovat se. Touha po stálém partnerovi se zvýšila o 42 procent.

Nejsilnější efekt byl zaznamenám v té fázi měsíce, kdy byly ženy v neplodné části menstruačního cyklu. V té plodné je totiž libido přirozeně vysoké. To se prokázalo u žen, které vdechovaly falešně navoněné polštářky. Protože už nich bylo libido vysoké právě jen v plodné fázi menstruačního cyklu, a nikoli v neplodné.

"Mohlo by to být využito při léčbě poruch touhy. Měla by se provést ještě spousta základního výzkumu, aby se zjistilo, jaké specifické látky jsou za to odpovědny,“ potvrdila profesorka Martha McClintocková britskému listu Daily Mail.