Kojením se postava neničí, tvrdí slavné matky

"Ale samozřejmě kojit budu, jak dlouho to jen bude možné. Že by se mateřství podepsalo na ženských prsou, to jsou, myslím si, jen řečičky. Horší je to s kily, která se naberou. Už se chystám, jak budu cvičit," dodala.

Herečka Michaela Kuklová o mateřství již mluvila několikrát. Nyní zdůraznila, že s manželem, hercem Jiřím Pomejem, nebudou dělat děti podle plánu. "Myslím si, že mně otázka o tvaru ňader po porodu nenáleží, protože s tím nemám žádné zkušenosti. Jste tudíž tak trochu na špatné adrese. Ale obecně vzato - cvičení a péče o tělo udělá své a je naprosto přirozené, že žena se chce dál líbit. Po mateřství přece ženy většinou vyzrávají a krásní. Teď ale točíme ještě jeden film, takže potomek by mohl přijít až potom. A kojení? To je snad samozřejmost."

Kateřina Dostálová, poslankyně parlamentu, se ozvala z velké dálky: "Víte, kolik je tu stupňů ve stínu? Asi čtyřiačtyřicet. Jsem totiž na dovolené v Řecku, panuje tu obrovská výheň a vy chcete něco o kojení. Ale vážně, kojení přece nemůže ženské tvary nijak poškodit, pokud ovšem neberete v potaz třeba některé národy, kde ženy mají velký počet dětí a kojí permanentně. Postavu ničí tuk. Chce to pořádně cvičit a tělo se vrátí tam, kde má být. Rozhodně však si myslím, že kojení by mělo být samozřejmostí, tím přece dítě dostává přirozené ochranné látky."

Sexuolog Radim Uzel se projevil, jak je jeho zvykem, svérázně. "Ženy se obávají, že budou mít po kojení prsa vytahaná a povislá. Ale to jsou pověry, které stále přetrvávají a některé ženy se jich drží. Hlavně z pohodlnosti. Ono je pro ně lepší vrazit dítěti, když řve, do pusy dudlík, než ho někde na veřejnosti krmit. Naopak, ženská prsa nabývají většinou hezčího, plnějšího tvaru. Muži se pak mají za čím otáčet. Oni se samozřejmě otáčejí i tak, a je to hezké pokoukání."

Populární moderátorka televizního Kotle Michaela Jílková kojila syna Kubíka půl roku. Kuba byl prý velmi nenasytný a vyžadoval pití každé tři hodiny. "Těch šest měsíců bylo značně náročných. Kuba prostě musel dostat mlíčko přesně po třech hodinách a vůbec jej nezajímalo, zda je noc a já spím, nebo zda jdu zrovna po Václavském náměstí. Tehdy jsem považovala svoje poprsí za výrobní prostředek a vůbec mně nevadilo, když někdo třeba na lavičce zahlédl kousek mého odhaleného ňadra při krmení. Kojení pak skončilo, tím se můj vztah k ňadrům opět změnil a nosím je pečlivě zahalená."

Bývalý velvyslanec v USA a senátor ODA Michael Žantovský považuje kojení za naprosto krásnou a přirozenou věc. Silné zážitky nyní prožívá v okamžicích, kdy pozoruje svoji manželku, jak kojí jejich nedávno narozené miminko. "Je to strašně hezký a nepopsatelný pocit. Je to prostě krásné a nevím, co k tomu dál říct," konstatoval.

Poslankyně ČSSD a stínová premiérka žen Jana Volfová tvrdí, že na okamžiky, kdy mateřským mlékem krmila své dvě děti, nikdy nezapomene. "Jsem přesvědčena, že maminky by měly kojit. Je to nejpřirozenější a nejkrásnější způsob podávání potravy. Mezi matkou a dítětem tak vzniká opravdu velmi silné pouto a na okamžiky při kojení žádná matka nikdy nezapomene." Volfová poté dodala, že mladé ženy by neměly brát vážně nejrůznější pověry a obavy, například o tom, že kojení ničí jejich postavu. "V mém případě tedy nebylo co ničit. Ale obecně se domnívám, že jde o nesmysl. Jde o pouhé pověry a moderní žena by je vůbec neměla brát vážně."

Bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně KDU - ČSL Vlasta Parkanová považuje kojení za velmi citovou záležitost. Političku proto dodnes mrzí propagandistické kampaně, který proti kojení vedl v určitém období minulý režim. "Tehdy byly matky přesvědčovány o tom, že kojení je přežitá a zastaralá metoda krmení a že moderní matka svoje dítě nekojí. Že se již delší čas kojení zase propaguje, to je velmi dobře. Myslím, že na tom vydělají jak děti, tak jejich maminky."