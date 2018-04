Kojení na veřejnosti: vadí, nebo nevadí?

Proti kojení nic nemám, sama jsem své děti taky kojila, ale nemyslím si, že by to ženy měly dělat mezi lidmi. Je to moc intimní na to, aby se to dělo na veřejnosti. Přijde mi to neohleduplné k ostatním, já se třeba cítím trapně. (důchodkyně Jana, 65).

Kdyby ženské děti pořád někam netahaly, tak by nemusely kojit na veřejnosti. My jsme s dětmi byly doma a nikdo neměl žádný problém," (Eva, 52).

NIjak zvlášť mně kojení na veřejnosti nevadí, nepobuřuje, ale ani netěší. Sama jsem hodně stydlivá, takže jsem své děti na veřejnosti nikdy nekojila. Chápu, že je to však pro matky pohodlnější, ale chápu také ty, které to lehce přivádí do rozpaků. (Klára, 42)