Své dítě nebudu kojit a nestydím se za to, říká blogerka

Trojnásobná matka o svém rozhodnutí informovala početnou základnu fanoušků, kteří ji sledují na sociální síti. O mateřství vždy hovořila velmi otevřeně na blogu a nestyděla se otevírat i kontroverzní témata.

A protože si myslí, že se kojení přeceňuje, ona s ním po čtvrtém porodu nezačne.„Přemýšlela jsem o tom dlouho. Několik měsíců mi to vrtalo hlavou a nyní jsem se finálně rozhodla. Jsem ráda, že jsem měla odvahu. Nebojím se to říct otevřeně. Své čtvrté dítě kojit nebudu,“ sdělila blogerka.

Po tomto příspěvku se na Jessicu okamžitě snesla vlna kritiky od matek, které její profil delší dobu sledují. Většina z nich si myslí, že svému dítěti zadělává na zdravotní problémy do budoucna. Píší i matky, které s jejím rozhodnutím souhlasí.

„Když jsem kojila dceru, bojovala jsem sama se sebou. Rozjela se mi neskutečná deprese a úzkosti, byla jsem na dně a kojení byla noční můra. Laktace se pořádně nerozjížděla a já na tom byla psychicky velmi špatně. Dcera navíc vůbec nepřibírala,“ pokračovala blogerka.

Jessica Hoodová

Má doma další tři děti, které ji potřebují a chce se jim věnovat. Nehodla proto riskovat, že se s kojením opět objeví problémy.

„Přijde mi smutné, že lidé ženy šikanují za to, že nekojí. Okamžitě jsou označovány za krkavčí matky, které nemyslí na dobro svého dítěte. Tak to není. Ony to dělají z nějakého důvodu. Vědí, co je pro jejich dítě dobré. Jsem ráda, že mi napsalo mnoho žen, kterým jsem dodala odvahu. Styděly se za své rozhodnutí a bály se ho přiznat ostatním,“ doplnila s tím, že doufá v zázrak a společnost se ke kojení bude stavět jinak.

„Není to středobod vesmíru. Nebudu své dítě kojit a nestydím se za to. Své rozhodnutí nezměním a vím, že dělám dobře. Nesnášela jsem, jak mi v minulosti kojící matky říkaly, proč bych měla kojit a kroutily hlavou nad tím, proč už jsem přestala. Nikomu do toho nic není a nejste lepší matkou jen proto, že kojíte,“ dodala.