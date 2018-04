Kojení je výhodné pro dítě i matku

Většina žen odchází z porodnice s předsevzetím, že své dítě bude kojit. Jenže zatímco při propuštění je plně kojeno přes 90 procent dětí, v šesti měsících už jen necelých dvacet procent.

Kde se stala chyba?

Příčin, proč se čerstvé matky přirozeného krmení vzdávají, je mnoho. Některé o kojení prostě a jednoduše nic nevědí, neznají správné postupy, a pokud se nesetkají v porodnici se zdravotníky ochotnými jim vše vysvětlit a při kojení pozorovat, doma se to naučí jen velmi obtížně.

Vzhledem k tomu, že dnes je již každá druhá porodnice v České republice "baby friendly", tedy přátelská k dětem, měla by velká část žen být o kojení informovaná správně.

Ale ani po splnění této podmínky není ještě vyhráno, matky se totiž často po návratu domů musí potýkat s různými problémy. Například doba kolem třetího a šestého týdne od narození je spojená s velkým vývojovým s růstovým skokem a děťátko náhle potřebuje mléka mnohem více.

"Najednou to matka nevydrží, aby třeba po hodině přikládala, a dá miminku umělé mléko. A tak místo aby byly děti u prsu co nejčastěji, jsou tam málo, protože umělé mléko je zasytí a ony opravdu ty tři nebo čtyři hodiny spí," říká Helena Mrázková, staniční sestra novorozeneckého oddělení v Kladně a současně i laktační poradkyně.

Matčin organismus tak nezaznamená zvýšenou poptávku, a proto maminka nabízí prs méně a méně.

Proč je to tak zdravé?

Sání mateřského mléka chrání miminko před průjmy, infekcemi dýchacích cest, záněty středního ucha. V dospělosti je méně často potká alergie, cukrovka, obezita nebo anémie. Kojené děti méně často onemocní a méně často pobývají v nemocnici.

Ve Spojených státech spočítali, že náklady na péči o kojené děti jsou průměrně o 200 dolarů nižší než na děti živené umělým mlékem. Navíc několik studií prokázalo, že dlouhodobé kojení souvisí i s vyšší inteligencí.

Dánská studie, kterou uveřejnil časopis Journal of American Medical Association, tvrdí, že děti kojené devět měsíců měly v dospělosti výrazně vyšší IQ než jejich nekojení vrstevníci nebo ty děti, které byly kojené jen jeden měsíc.

Dalo by se namítnout, že rodiny, ve kterých dlouhodobě kojené děti žijí, kladou mimo jiné i větší důraz na vzdělání dítěte, ale dánská studie brala v úvahu i takové faktory jako sociální status rodičů a další.

První půlrok jen mléko

Některé ženy se už dopředu myšlenky kojení vzdávají, protože mají obavy o svůj vzhled. Jenže možná netuší, že kojení je dobré i pro ně samé.

"Nejenom že se děloha rychleji vrací do svého původního stavu a poporodní ztráty krve jsou menší a ženy méně často trpí chudokrevností, ale kojící ženy později méně sužuje osteoporóza, rakovina prsu, děložního hrdla a vaječníků," vysvětluje Anna Mydlilová, předsedkyně Laktační ligy.

Světová zdravotnická organizace doporučuje jako nejlepší možnou výživu výlučné kojení do šesti měsíců a pak spolu s příkrmy do dvou let a déle. Naprosté většině dětí do půl roku věku skutečně stačí mateřské mléko, jenže babičky bývají netrpělivé a chtějí miminku "přilepšit" ve snaze, aby dítě lépe rostlo.

"Časné zavádění příkrmu však dítěti žádné výhody nepřináší, naopak zvyšuje zátěž pro ledviny a zatěžuje doposud nevyzrálý trávicí a imunitní systém. Mohou se k tomu rozvinout potravinové alergie," varuje Anna Mydlilová z Laktační ligy.

Pokud tedy chtějí matky vyjít vstříc ostatním členům rodiny, kteří se těší na péči o miminko, mohou odstříkat své mléko a to pak nechat podat třeba babičkou.

Jen by měly používat ke krmení lžičku nebo jiné pomůcky, ne lahev s dudlíkem. Ten totiž nevyžaduje při sání takovou spolupráci dítěte, což by mohlo při častém používání lahve narušit správné kojení.

Co když kojit nemůžu?

Jen malá část žen, tři až pět procent, nemůže kojit vůbec. Důvodem jsou závažné choroby jako otevřená tuberkulóza, HIV pozitivita.

"V rozvojových zemích nejsou ani tyto choroby překážkou, protože kvůli chybějící umělé výživě je kojení jediný způsob záchrany dětského života," říká laktační poradkyně Helena Mrázková.

Mnohem spíše se maminky setkají s překážkami v podobě bolesti prsů, se zadržováním mléka nebo negativním postojem okolí. Všechny tyto obtíže však mají své řešení, jen musí rodiče vědět, kam se obrátit, tedy na svého pediatra, porodnici nebo laktační poradkyni.

"Je rozdíl mezi matkou, která nechce kojit, a matkou, které se kojení i přes dobrou vůli nepodaří, protože neměla dostatečnou podporu nebo nedokázala zvládnout problémy při kojení," říká Anna Mydlilová a dodává: "Láska k dítěti nerovná se jen kojení, ale každá maminka by to měla alespoň zkusit."

Jak správně kojit

• Připravte se dopředu

Kolem deseti procent žen se potýká s problémem vpáčených bradavek. Ten se dá napravit takzvanými formovači. Jsou to dvoudílné silikonové mističky, spodní díl tlačí na dvorec a vytlačuje tím bradavku. Miskami díky drobným otvorům může proudit vzduch. Nosí se půl až jednu hodinu před kojením, někdy se používají již v těhotenství. O této překážce by se těhotná žena měla poradit se svým gynekologem nebo laktační poradkyní.

• Nakupte vše potřebné

Sežeňte si literaturu o kojení a dětské výživě vůbec, navštivte laktačního poradce v místě bydliště. Při kojení budete potřebovat jednorázové nebo prací vložky do podprsenky, podprsenku určenou pro kojící ženy. Pokud se budete chtít o péči s někým podělit, počítejte i s náklady na odsávačku a systémy na uchovávání mateřského mléka, ale protože je to už investice větší, poraďte se s výběrem s laktačním poradcem nebo se zkušenou kamarádkou.

• Začněte na sále

Odborné společnosti, které se kojením zabývají, doporučují zahájit kojení do hodiny po porodu. Porodnice s označením "baby friendly hospital" toto doporučení dodržují. Čím dříve se prsy stimulují, tím dříve se také začne mateřské mléko tvořit. Mlezivo, které se v prvních dnech vytváří, má jiné složení než mléko zralé, ale dítěti vyhovuje a i jeho malé množství stačí k zasycení.

• Překonejte bolest

Při kojení se vlivem vyplavovaných hormonů stahuje děloha, což mohou některé ženy vnímat bolestivě. Stejně tak vás mohou trápit poraněné bradavky, trvá zhruba dva týdny, než si tkáň dvorců a bradavek zvykne. Je důležité, aby dítě správně uchopilo prs - celými ústy obemkne bradavku i dvorec, při správném pití obyčejně "stříhá ušima". Mělo by být co nejtěsněji na matčině těle, v poloze "břicho na břicho", ale poloh existuje řada.

• Nenechte se odradit

Je někdy těžké překonat bolesti, které porod a kojení doprovázejí. Další zkouškou je návrat domů, kdy nejsou nonstop dostupné sestry a lékaři. Při obtížích se ihned obraťte na svého pediatra nebo laktační poradkyni. Nenechte se ovlivnit dobře míněnými radami příbuzných a známých, nemusí mít nejnovější informace.

• Počítejte se změnami

Kojenci rostou ve skocích, takže se stává, že najednou potřebují mnohem více mléka, začnou se třeba budit v noci, i když dříve spali čtyři nebo více hodin vcelku. Během dvou dnů by se vaše tělo mělo se zvýšenou poptávkou vypořádat a začít mléka tvořit tolik, kolik ho miminko potřebuje. Pravidlem však zůstává, že ho budete muset přikládat tak často, jak to bude vyžadovat.

• Myslete i na sebe

Abyste mohla dítě kojit správně a s radostí, měla byste být sama v psychické a tělesné pohodě. Alespoň v době kojení se snažte zapomenout na starosti, relaxujte, soustřeďte se jen na dítě a vaše příjemné pocity s kojením spojené. Jako dárek si nechte věnovat masáže nebo o ně požádejte partnera.