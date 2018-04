Ideální pomocníci kojící matky: mrkev, hořec, kmín nebo kopr

Novopečené maminky se často bojí, zda budou mít pro své dítě dostatek mléka. Příroda ale ví, co dělat, a tak není třeba se stresovat. Určitě se ale může hodit, když víte, jak tvorbě mléka pomoci.

Jak získat dostatek kvalitního mateřského mléka?

Kvalita mateřského mléka je různá, především podle toho, jak se matka stravuje a jak se na kojení připravovala. Ale v každém případě můžete kojení a hlavně kvalitu mléka podpořit úpravou potravy či dodáváním určitých látek.

Pomoci mohou také bylinky. Například kořen hořce žlutého podáváme tak, že třikrát denně kousek rozemletého kořene (cca 0,5 x 0,5 cm) zapijeme vodou asi půl hodiny před jídlem. Tato bylina nejenže podporuje tvorbu mléka, ale navíc může zlepšit jeho kvalitu.

Čaj pro kojící maminky

Na tvorbu a kvalitu mléka působí výborně také některé druhy koření, které máte běžně doma. Například kmín, fenykl a anýz. Čaj si připravíte tak, že smícháte toto koření v poměru 1:1:1, jednu lžíci směsi přelijete 0,5 litrem vroucí vody a necháte 10 minut louhovat. Pak už jen přecedíte, nalijete do termosky a popíjíte po doušcích. Je vhodné tento nálev připravovat denně čerstvý.

Také mrkev podporuje laktaci

Na tvorbu mléka působí příznivě i některé druhy zeleniny. Například mrkev. Vyzkoušejte zdravou a chutnou svačinku, která prospěje i vašemu miminku. Jednou denně si najemno nastrouhejte dvě větší mrkve a pak si je osmažte dozlatova na olivovém oleji. Nakonec si osmaženou mrkev můžete přisolit mořskou solí. Můžete ji také zalít trochou smetany ke šlehání.

Éterické oleje podporující tvorbu mléka

Tvorbu mléka můžete také podpořit aromaterapií nebo masáží prsů. Mezi rostliny, které podporují laktaci, patří kmín, kopr, fenykl nebo heřmánek. Ve formě éterických olejů je můžete použít buď k aromatizaci vzduchu, nebo k jemným masážím prsou v tomto ředění – do 4 lžic mandlového oleje kápneme 3 kapky éterického oleje. Pozor, prsa je třeba vždy před kojením pečlivě umýt.

Obtíže při kojení

Mastitida: Objeví-li se bolestivé příznaky zánětu prsní žlázy, je možné použít k masáži olej s přídavkem kakostu, fenyklu či růže. Připravíte si ho tak, že do 2 lžic dýňového oleje přidáte 1 kapku příslušného éterického oleje a můžete prsa jemně masírovat.

Ragády bradavek: Tyto bolestivé trhlinky trápí většinou prvorodičky. Odstranit je pomůže směs složená ze 4 lžic mandlového oleje s přídavkem 1 kapky levandule a 1 kapky čajovníku. Aplikujte 3x denně na bradavky.

Pozor! Kojící žena nesmí používat česnekový éterický olej a mátu. Na bradavky by se také neměly nanášet žádné neředěné silice, špatně se umývají, mohly by se dostat do úst dítěte a způsobit podráždění.