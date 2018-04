Kojené děti nebývají tlusté

9:08 , aktualizováno 9:08

Kojení by mohlo snižovat riziko dětské obezity až o 30 procent. Tvrdí to lékaři z královské dětské nemocnice ve skotském Glasgowu, kteří našli nový důkaz podporující teorii, že kojené děti jsou v pozdějším věku méně náchylné k obezitě než děti krmené náhradní výživou. Závěry jejich studie publikoval odborný časopis The Lancet.