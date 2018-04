Kojené děti jsou prý inteligentnější

15:13 , aktualizováno 15:13

Kojení po dobu kratší než tři měsíce může mít negativní vliv na inteligenci dítěte. Varovali před tím norští a dánští badatelé, kteří srovnávali 345 dětí ve věku od třinácti měsíců do pěti let. Jejich závěry zveřejnil odborný časopis Archives of Disease in Childhood.