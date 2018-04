Kojené děti jsou chytřejší

Z dětí, které jsou kojeny, mohou vyrůst chytřejší dospělí. Takový závěr učinili vědci, kteří zkoumali spojení mezi výživou a inteligencí. Výsledek studie, do níž bylo zapojeno 3253 dánských mužů a žen, byl uveřejněn v Journal of the American Medical Association. Čím déle byly děti kojeny (až do devíti měsíců věku), tím lepší měly testy inteligence v dospívání a kolem dvacátého roku.