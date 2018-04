Kofein zvyšuje riziko potratu

Právě on provedl výzkum, jehož výsledky budou tento týden zveřejněny v odborném magazínu New England Journal of Medicine. "V raném stádiu těhotenství by ženy měly přijímat co možná nejméně kofeinu, ačkoli nemohu říci, jaká hranice je bezpečná," dodal profesor Cnattingius.

Obsah kofeinu ve čtyřech šálcích kávy denně však podle jeho poznatků rozhodně zdvojnásobuje riziko potratu. Cnattingius studoval zvyky 562 švédských žen, které potratily v šestém až dvanáctém týdnu těhotenství, a porovnával je se skupinou 953 žen, které porodily zdravé dítě.

Ve své studii se zaměřil na příjem kofeinu z kávy, čaje a coca-coly. V úvahu přitom vzal i další rizikové faktory jako kouření, věk, předcházející potraty a ranní nevolnosti.