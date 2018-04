Kočky mohou za alergii u malých dětí

Děti do dvou let, které často přicházejí do styku s kočkami, se vystavují výrazně zvýšenému riziku alergií. Přišli na to němečtí vědci, kteří tak popřeli některé dřívější studie.