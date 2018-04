Těhotné mohou pít alkohol a jíst tatarák. Nová kniha boří zažité mýty

Když ekonomka Emily Osterová otěhotněla, setkala se jako většina žen se spoustou upozornění, zákazů a doporučení. Nepít kávu a alkohol, zapovězeny jsou i čerstvé a plísňové sýry. Lékaři nedoporučují ani lahůdky, rychlé občerstvení a syrové maso jako tatarák nebo sushi.



"Když jsem byla těhotná, bylo pro mě enormně důležité dělat ta správná rozhodnutí, ale nechtěla jsem pouze předpokládat, že to jsou ta rozhodnutí, která jsou mi diktovaná "pravidly". Jako ekonomka jsem byla zvyklá rozhodovat se na základě všech dat s porovnání kladů a záporů. Nezdálo se mi, že to takhle v těhotenství funguje," napsala Osterové v článku pro The Times.



Kolik šálků kávy je povoleno?

Pro asistující profesorku na bostonské univerzitě nebyl problém shromáždit potřebné studie a pustit se do vlastního výzkumu. Jako velké milovnici kávy se jí příliš nezamlouvala maximální hranice dvou šálků denně, kterou lékaři doporučují (mnozí ji nedoporučují vůbec). "O kolik je větší riziko komplikací, kdybych vypila tři nebo čtyři kávy?" přemýšlela Osterová, ale lékařka jí nedokázala odpovědět.



Hlavním problémem současných doporučení je podle ní to, že jsou založeny na korelaci, nikoliv nutně na kauzalitě. Jenže souběh dvou událostí - že žena pije kávu a že potratí - nemusí podle Osterové nutně znamenat, že první způsobilo to druhé.

Může ekonomka radit těhotným?

Problém je samozřejmě v tom, že Emily Osterová není lékařka, ale ekonomka. Ona sama doporučuje, aby si ženy dobře vybraly lékaře a věřily mu. Zároveň se ale mohou samy zajímat a ptát se na věci, které dostatečně nevysvětlí.

Doktorka těhotné Osterové jako ženě nad třicet doporučila vyšetření plodu na chromozomální abnormality. Když se vyptávala na přínosy a rizika, byla pouze ujištěna o tom, že to bude v pořádku a že se to tak dělá. "Nakonec jsem si uvědomila, že hlavní je, abych se já sama za sebe rozhodla na základě porovnání rizika potratu zdravého dítěte s rizikem narození vývojově opožděného dítěte," píše Osterová. Totéž radí i ostatním ženám - aby se víc zajímaly o své těhotenství a pouze slepě nenásledovaly kdejaké doporučení, včetně knihy samotné.

Sklenička vína či piva

Když Emily Osterové lékařka opáčila, že sklenička vína by "asi měla být v pořádku", nebyla to pro ni dostatečná odpověď. Právě u alkoholu jsou podle ní dostupná data dezinterpretována, když se těhotným radí alkohol úplně vynechat. Dohledala si relevantní studie a došla k závěru, že občasná sklenička (žádné opíjení ani víc než sklenička denně) dítěti neuškodí. Studie, které hovořily o problémech s chováním dětí, jejichž matky pily alkohol, totiž zahrnovaly i velké procento žen, které současně užívaly i kokain.



Pojďte si povídat do Kavárničky Jak jste se stravovala v těhotenství vy? Pojďte si s námi popovídat.

A jak se na alkohol v těhotenství dívají čeští lékaři a lékařky? "Pravidelné a vydatné pití alkoholu je pro plod bezpochyby škodlivé, avšak není pravděpodobné, že by dítě mohlo být poškozeno příležitostným požitím alkoholických nápojů v době početí anebo v časném těhotenství. Pokud však žena zjistí, že otěhotněla, měla by se alkoholu raději zcela vyhnout," píše docent Antonín Pařízek v Knize o těhotenství a dítěti, která je většinou lékařů doporučována těhotným. Dále se čeští lékaři v tomto ohledu zaměřují zejména na alkoholičky, jejichž děti se mohou narodit s chronickým fetálním syndromem a mít vývojové i růstové vady.



Zahrádka a čerstvý sýr

Osterová nenašla vědecké důkazy ani pro vyšší riziko nakažení se toxoplazmózou, pokud těhotná uklízí kočičí záchod, nebezpečnější je podle ní zahradničení. V českém prostředí se těhotným obecně doporučuje vyhýbat se styku s kočkami a práce na zahradě je doporučována jen v ochranných rukavicích.



Při rozhodování, jaké potraviny vyloučit kvůli riziku nákazy listeriózou nebo salmonelózou, se ekonomka podívala na tabulky nákazy a jejich původce. Čerstvý sýr proto raději vynechala, ale klidně si prý dopřála sushi. V českých podmínkách je ale třeba mít na paměti, že ryby k nám od moře putují mnohem déle než v Chicagu. A také to, že ne všichni případy otravy jídlem nahlásí a dostanou se tak do statistik.



Stojí to za to?

Na knihu se ale strhla i vlna kritiky, zejména pro neodbornost autorky v oboru. Stejně také na to, že hazarduje s lidskými životy pro pohodlnost.



Reagovala i blogerka KJ Dell Antoniová. Píše o tom, že se během svého druhého těhotenství chovala velmi uvolněně, neřídila se všemi doporučeními ohledně rychlého občerstvení a čerstvých sýrů. Pak ale zničehonic přišla o dítě kvůli listerióze. Stalo se to před více než deseti lety a KJ je dnes již smířená s osudem a nemá potřebu kázat těhotným o tom, co by měly jíst. Doporučuje jim ale opatrnost: "Tehdy jsem měla neustálý pocit, že jsem měla být opatrnější. Styděla jsem se a byla jsem provinilá, takže jsem ani nebyla schopná požádat o pomoc. Bylo pro mě těžké chtít pomocnou ruku od rodiny a manžela, protože jsem byla přesvědčená, že mě viní z toho, co se stalo. Stejně jako jsem vinila sebe sama," píše na svém blogu Motherlode.

Co byste si v těhotenství neodpustila? celkem hlasů: 1781