Klausová je dobrá, Zeman mazaný, říká kněžna Schwarzenbergová

Prezidentská kampaň byla podle ní plná podrazů. "Nejvíc mi vadily řeči o mojí rodině - ty byly úplně zbytečné," připomíná dvaasedmdesátiletá Schwarzenbergová.

"Snad nejhnusnější byla pomluva o hradu Hardegg, kde prý jsem vyrostla mezi vyvěšenými hákovými kříži. Nejde jen o to, že ten hrad naší rodině tři sta let nepatří. Já tam dokonce byla coby turistka - a stejně jsem hákové kříže neviděla."

Příliš jí naopak nerozhodil výrok Livie Klausové, která chtěla mít na Hradě česky hovořící nástupkyni. "S paní prezidentovou jsem se setkala jednou v Lánech, kam pozvala manželky ministrů, a musím říct, že se chovala velmi přátelsky. Dokonce bych si tipla, že řekla tu větu hlavně z lásky ke svém muži. Takže tohle mě neranilo."

Miloše Zemana osobně nezná. "Ale bezpochyby to je velice zkušený, mazaný politik, který se dovede dobře ovládat. "Už nikdy asi nedostanu odpověď na otázku, jestli člověka může těšit vítězství postavené na mnoha nepřesnostech," dodává Schwarzenbergová.

V rozhovoru nahlas přemýšlí i o budoucnosti - například o tom, co bude její muž dělat, až skončí s politikou. "Tipuju, že by například rád zažil něco dobrodružnějšího, a tak si jednou naplánuje výpravu po staré Hedvábné stezce, z Pekingu do Damašku. Což by mě lákalo taky. Alespoň část té cesty bych chtěla jet s ním."