Knedlíky netradičně: špenátové, chlupaté, odpalované

Recept pro ONU: Chlupaté bramborové knedlíky

Autor: Jiří Král, šéfkuchař restaurace v Obecním domě v Praze

Na 4 porce

* 450 g syrových brambor

* 300 g vařených brambor

* 1 vejce

* 1 žloutek

* 300 g hrubé mouky, dle brambor někdy i více

* sůl

1. Syrové oloupané brambory jemně nastrouháme, necháme odstát 10 minut a vodu slijeme. Vařené též nastrouháme.

2. Do slitých brambor přidáme vařené a osolíme, přidáme vejce, prosátou hrubou mouku a vypracujeme těsto.

3. Pomocí lžíce vytváříme menší knedlíky, které zaváříme ve vroucí osolené vodě. Vaříme cca 7-10 min.

4. Podáváme se zelím, smaženou cibulkou ale i uzeným nebo pečeným vepřovým a samozřejmě vychlazeným pivem.

Špenátové knedlíky se slaninou

Příprava: 45 minut + 10-15 minut vaření

Pro 4 osoby

* 150 g anglické slaniny

* 500 g veky

* 250 g listového špenátu, zmraženého

* 150 g hrubé mouky

* sůl a mletý pepř

* špetka muškátového květu

* 350 ml mléka

* 2 vejce

* 1 malá cibule

* 4 stroužky česneku

* 1 lžíce sádla

* 100 g hrubě strouhaného tvrdého sýra

* hrst jader vlašských ořechů

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Cibuli a česnek oloupeme, nakrájíme najemno a osmahneme na polovině sádla. Slaninu a veku nakrájíme na kostičky. Špenát spaříme vroucí vodou, zchladíme a necháme okapat. Z rozmrazeného je nutné vymačkat všechnu vodu.

2. Slaninu vsypeme do pekáče, dodáme zbytek sádla a necháme rozškvařit v troubě, přidáme pečivo a opečeme do zlatova. Přesypeme vše do mísy, přidáme osmaženou cibulku s česnekem, špenát a vše zalijeme těstíčkem z mléka, mouky a vajec ochuceným solí, pepřem a květem. Promícháme a necháme 15 minut odpočinout.

3. Z hmoty vytvarujeme knedlíky o průměru 5 cm, vložíme je do vroucí osolené vody a vaříme 10-15 min. Podáváme sypané sýrem a ořechy.

Bramborové taštičky plněné povidly

Příprava: 45 minut + 6 minut vaření + doba na vychladnutí

Pro 4 osoby

* 600 g oloupaných brambor uvařených ve slupce, varný typ C

* sůl

* 1 vejce

* 50-70 g hrubé krupice

* 200 g hrubé mouky

* 150 g švestkových povidel

* 100 g prosáté strouhanky

* 100 g másla

* 80 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

1. Povidla rozmícháme podle potřeby s trochou teplé vody, uvařené brambory ve slupce oloupeme. Vychladlé brambory jemně nastrouháme, přidáme sůl, vejce, mouku, krupici a vypracujeme pevné tužší těsto. Těsto rozválíme na pomoučeném vále na plát o síle asi půl cm a vypícháme z něj kolečka o průměru asi 8-10 cm.

2. Do středu každého kolečka dáme lžičkou povidla, v polovině je přeložíme, okraje dobře stiskneme a seřízneme ozdobným vykrajovátkem.

3. Do kastrolu dáme vařit větší množství osolené vody. Taštičky vaříme asi 6 minut a kontrolujeme, zda se nepřichytily ke dnu. Strouhanku prosejeme a nasucho opražíme, vanilkový cukr promícháme s moučkovým cukrem. Uvařené taštičky podáváme sypané strouhankou, cukrem a přelité rozpuštěným máslem.

Sladké kynuté knedlíky s povidly

Příprava: 45 minut + 1,5 hodiny kynutí + 6-10 minut vaření

Pro 4 osoby

* 500 g hrubé mouky

* 250-300 ml mléka

* 1-2 žloutky (podle velikosti)

* 1/2 kostky droždí

* 1 lžíce cukru krupice

* 250 g švestkových povidel

* 100 g mletého máku

* 100 g moučkového cukru

* 100 g másla, rozpuštěného

1. Droždí utřeme v misce se lžící cukru, přilijeme trochu mléka, přidáme 2 lžíce mouky, promícháme a necháme v teple vzejít kvásek. Do mísy prosejeme mouku, přidáme špetku soli, vlijeme kvásek, žloutky a přiléváme zbylé mléko a zaděláme těsto, které necháme vykynout. Lžící vykrájíme stejně velké kousky, naplníme povidly a vytvarujeme do kulatých knedlíků.

2. Knedlíky necháme znovu vykynout. Vaříme je 6-10 minut v mírně osolené vodě, v polovině vaření je obrátíme. Před dovařením jeden knedlík roztrhneme vidličkou a zkontrolujeme, že je i uvnitř hotový. Uvařené knedlíky propícháme vidličkou a podáváme sypané mákem a moučkovým cukrem, přelité rozpuštěným máslem.

Knedlíky z odpalovaného těsta s mandlemi

Příprava: 45 minut + 5-10 minut vaření

Pro 4 osoby

* 150 g másla

* 500 ml mléka

* 300 g hrubé mouky

* 3 vejce

* 500 g švestek

* 80-100 g cukru moučka, na posypání

* 100 g mandlových lupínků

* sůl

1. V kastrolu s nepřilnavým dnem uvedeme k varu mléko se špetkou soli a 100 g másla. Přisypeme mouku a za stálého míchání necháme těsto zhoustnout, dokud se nepřestane lepit na vařečku a kastrola nevytvoří se nelepivá hmota. Pak těsto přendáme do mísy a necháme vychladnout.

2. Do zchladlého těsta postupně zašleháme vejce a na pomoučeném vále znovu propracujeme. Vyválíme plát silný asi půl cm. Těsto rozkrájíme na čtverce cca 5x5 cm podle velikosti plodů. Do každého zabalíme švestku a vytvarujeme knedlíky. Vaříme v mírně osolené vodě 5-10 minut.

3. Hotové necháme okapat a ihned podáváme sypané cukrem, mandlovými lupínky a přelité rozpuštěným máslem.

Bramborové šišky s mákem

Příprava: 20-30 minut + 5-7 minut vaření

Pro 4 osoby

* 800 g oloupaných brambor vařených ve slupce

* 1 lžíce změklého másla

* 1 vejce

* 100 g dětské krupičky

* 250 g hrubé mouky

* trocha hladké mouky na podsypání

* 100 g mletého máku

* 80 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 4 lžíce sádla

1. Do většího hrnce dáme vařit vodu. Vychladlé uvařené brambory ve slupce oloupeme a jemně nastrouháme nebo protlačíme strojkem na brambory.

2. K bramborám přidáme lžíci másla, vejce, mouku, krupičku, trochu soli a zpracujeme v pevné těsto.

3. Z těsta vyválíme na pomoučeném vále dlouhé válečky, rozkrájíme je na špalíčky a dlaněmi z nich vyválíme šišky.

4. Šišky vkládáme co nejdříve po vyválení do vroucí osolené vody a zvolna vaříme asi 5-7 minut. Chvíli potom, co voda začne vřít, je lehce zamícháme, aby se nepřichytily ke dnu. Uvařené šišky vyjmeme cedníkem, necháme okapat a podáváme je sypané mletým mákem promíchaným s vanilkovým a moučkovým cukrem a mastíme rozpuštěným sádlem.