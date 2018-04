Patnáctiletá Edita dostala facku od svého kluka. Namísto rozchodu ho brání

Edita je moje nejstarší dcera, která po manželově smrti před pěti lety vlastně tak nějak „vynechala“ pubertu a pomáhala mi starat se o domácnost a pětiletá dvojčata. Vždycky na ni bylo spolehnutí, dalo se s ní na všem rozumně domluvit a kolikrát se i smála holkám, co postávají na náměstí našeho města a vyhlíží své chlapce.

První láska

Bylo mi jasné, že to poslední nebude trvat navždycky, čekala jsem, že se jí zapálí lýtka a přivede si nějakého kluka. S Patrikem si padli do noty, když měla jeho třída ve škole poslední zvonění, teď je na učňáku a učí se na tesaře. Ze začátku mi nevadil, i když jsem z něj neskákala radostí, protože mi přišel trochu jednodušší. Čekala jsem, že dcera možná prokoukne, až se jí trochu vybouří hormony, ale ona ho neustále opěvuje.

Poraďte se také Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny, je možné je i anonymizovat.

Poslední dobou ale začínají v jejím povídání o Patrikovi probleskovat věci, které mě znepokojují. Nejenom, že Patrik je nejlepší a všechno nejlíp umí, ale zároveň Edita začíná čím dál víc shazovat sebe – jak je proti němu nešikovná apod. vymluvit jí to je stále těžší. Vrcholem bylo, že moje kolegyně z kanceláře jednou zahlédla na náměstí, jak dal Patrik Editě před ostatními kamarády facku. Z Edity jsem to vypáčila až na přímý dotaz a ona mi na to řekla, že si to zasloužila, protože ho schválně provokovala a shazovala před kamarády.

Přesvědčovala jsem ji, že facku si nezaslouží nikdy nikdo, že je to projev Patrikovy násilné povahy a že by se s ním měla okamžitě přestat stýkat. Tvrdí mi, že se to už určitě opakovat nebude, že je to jenom projev vášně v jejich vztahu, že se pro lásku musí trpět a podobné nesmysly z dívčích románků. Jak mám své dceři vysvětlit, že v reálném světě je to jinak? Nebo myslíte, že zbytečně panikařím, jak mi tvrdí dcera?

Děkuji za radu

Eva

Odpověď : Buďte dceři oporou a najděte jí odbornou pomoc

Dobrý den paní Evo,

rozumím vaší starosti o dceru, dle vašeho popisu, může být oprávněná a vaše pochybnosti jsou určitě na místě. Vaše dcera zřejmě prožívá romantickou lásku, je zamilovaná a odmítá vidět skutečnosti, kterých si všímáte vy a vaše okolí.

Ze strany chlapce může jít o impulzivitu a nedostatečnou kontrolu emocí, může být projevem „frajerského“ držení pozice v rámci party a zároveň může být skutečně raným projevem tendence k násilnosti.

Mgr. Petra Domkařová, psycholožka

Mezi oběťmi násilí často panuje mylné přesvědčení, že oběť násilníka vyprovokovala. Oběť svaluje vinu na sebe a násilníkovy činy dlouho omlouvá. Čeká, že se kvůli jejich vztahu změní. Oběť si také často neuvědomuje, že je to ona, kdo se musí vymezit a stanovit hranice, kolik si toho nechá líbit.

Varovné signály

Jako varovné bych viděla u vaší dcery změnu v pohledu na sebe, který se dle vašich slov posouvá do negativního pólu hodnocení. Dívka ztrácí na sebevědomí a stává se slabší a zranitelnější. Také bych očekávala, že se vám nebude nadále svěřovat, protože bude očekávat ohrožení svého vztahu z vaší strany.

Nejdříve je třeba získat její důvěru, že ji nechcete kritizovat či poučovat, případně vztah vzít, ale že jí nabízíte zázemí a bezpečí, ve kterém může čerpat vaší podporu.

Mohla byste ji podpořit v tom, aby si zkusila o svém chlapci a vlastní pozici a pocitech ve vztahu s ním popovídat s nějakým nestranným odborníkem, který se orientuje v problematice mezilidských vztahů a zároveň i v problematice násilí ve vztazích. Nejblíže dostupnou pomocí může být školní psycholog, linka důvěry, krizová intervence. Na internetu můžete najít několikero organizací zabývající se násilím v partnerských vztazích, které nabízejí na svých stránkách základní informace o této problematice i různé možnosti pomoci.

Petra Domkařová, psycholožka centra Modré dveře

Chodily vaše děti s někým, kdo se vám nezamlouval nebo vám přímo vadil? Jak jste situaci řešili? Podělte se s ostatními v diskusi o své zkušenosti.