Klonovaná slepice by mohla pomoci léčit rakovinu

10:21 , aktualizováno 10:21

Klonovaná slepice Britney snáší vejce, jejichž bílek obsahuje látku účinnou pro léčbu rakoviny. Britney je dílem edinburského Roslinova ústavu stejně jako ovce Dolly, která se narodila v roce 1996. Vědci jsou prý schopni získat změnou genetického kódu slepice z vajec bílek bohatý na bílkoviny využitelné pro výrobu nového preparátu proti rakovině. Na trhu by se mohl podle listu objevit do dvou let a má být účinný zejména při léčbě zhoubných nádorů prsu a vaječníků.