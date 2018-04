Klokaní maso jde na odbyt

Belgičtí dovozci tvrdí, že zájem o exotické maso se od začátku "dioxinové aféry" zpětinásobil. Maso australského klokana mezi náhradními potravinami na prvním místě."Čekáme, že budeme prodávat víc, a to nejen do Belgie ale do celé Evropy. Klokani se krmí na svobodě a nikoli vyrobenými produkty, což vylučuje možnost, aby bylo jejich maso zamořeno chemikáliemi," řekl ředitel exportérské firmy Craig Harwood.Největším dovozcem klokaního masa je Nizozemsko, za ním následuje Rakousko, Belgie, Francie a Německo.Austrálie prodává klokaní maso do Evropy 30 let, ale například na australských lodích se smí tato potravina konzumovat legálně až od roku 1993. Spotřeba klokaního masa i v Austrálii stále roste. Zatímco pře sedmi lety tam lidé zkonzumovali 20, loni už to bylo 200 tun.