Klitoridální a vaginální orgasmy se liší, ten druhý je „zdravější“

Zatímco francouzská gynekoložka Odile Buissonová tvrdí, že bez stimulace poštěváčku není možné vaginálního orgasmu dosáhnout, nové studie ukazují něco jiného.

Pro více druhů orgasmů hovoří i zážitky samotných žen, které přiznávají odlišné sexuální vyvrcholení klitoridální a vaginální, ale také zážitky při stimulaci jiných erotogenních zón. Dokonce jsou takové, které si svůj vrchol prožijí pouze na základě představ a myšlenek.

Jeden nebo víc druhů vyvrcholení?

Také ženy s poraněním míchy, které přeruší veškerou komunikaci mezi klitorisem a mozkem, mohou dosáhnout orgasmu vaginálním drážděním. Jsou známy i případy, kdy žena cítí sexuální uspokojení bez konkrétní stimulace, třeba při posilování břišních svalů. Je popsán též orgasmický porod (více čtěte zde).

Vědci nyní potvrdili, že vaginální orgasmus nejenže skutečně existuje, ale s klitoridálním nemá nic společného. "Máme dost důkazů o tom, že existuje rozdíl mezi dvěma hlavními orgasmy, klitoridálním a vaginálním," tvrdí například Emmanuele Jannini, profesor endokrinologie na univerzitě v Aquile v Itálii.

Vědci z Rutgers University v New Jersey nyní prokázali, že při dráždění klitorisu se aktivuje jiná část mozku než při stimulaci vaginy a G-bodu.

"Pokud by vaginální dráždění jednoduše fungovalo skrze klitoridální stimulaci, pak by měly oba způsoby aktivovat stejnou oblast ve smyslové kůře mozku. Ale to se neděje," tvrdí profesor psychologie Barry Komisaruk z Rutgers University.

Vaginální orgasmus je zdravější

Jedna studie například zjistila, že ženy prožívající vaginální orgasmus mají zároveň nižší klidovou tepovou frekvenci než ty, které jej nezažívají. Jiný výzkum zase dokazuje, že "ženy, které dosáhnou orgasmus bez dráždění klitorisu, jsou společensky přizpůsobivější," tvrdí autor studie Stuart Brody, psycholog ze západoskotské univerzity.

"Žena by měla mít pro své tělo pochopení a znát jeho možnosti, objevování by pro ni mělo být hrou, nikoliv povinnosti," shodují se odborníci a dodávají, že pokud by žena k různým druhům orgasmu přistupovala jako k úkolu, bude na nejlepší cestě, jak ztratit ze sexu radost."

