Klíšťata se přemnožila, útočí už i na horách

ENCEFALITIDA A BORELIÓZA Infikovaná klíšťata přenášejí nejčastěji lymskou boreliózu, proti které zatím neexistuje účinné očkování. "Případů boreliózy evidujeme ročně 3 až 3,5 tisíce, zatímco encefalitidy řádově 500," řekla nedávno iDNES.cz lékařka Státního zdravotního ústavu Dagmar Hulínská. Co je to encefalitida

Co je to borelióza