Klíšťata jsou nejaktivnější v srpnu

"Počet nemocných je zatím téměř stejný jako loni v létě, v nadcházejících týdnech lze však očekávat prudký nárůst pacientů s encefalitidou, kterou ročně dostane po kousnutí klíštětem asi sto Brňanů," uvedla Bažoutová. Vysvětlila, že encefalitida se v první fázi projevuje jako chřipka; když pak ale pronikne do centrální nervové soustavy, může pacient trpět i trvalými následky, jako jsou obrna, chronické bolesti hlavy nebo poruchy v soustředění.



V Brněnském kraji musí turisté počítat s nebezpečím kousnutí klíštětem zejména v okolí Brněnské i Vranovské přehrady a také v lesnatých oblastech regionu - na Blanensku a Vyškovsku.



Klíšťata žijí ve smíšených a listnatých lesích do nadmořské výšky 600 metrů. Pohybují se v porostech do výšky 50 centimetrů nad zemí, proto nejrizikovější je procházení turistů křovinami a vysokou trávou. Před výletem do lesa je nutné chránit tělo oděvem i odpuzujícími prostředky proti hmyzu, doplnila lékařka.



Encefalitida i borelióza se mohou projevit u člověka po osmi až dvaceti dnech po kousnutí. Pokud postiženému po odstranění klíštěte zarudne kůže v okolí ranky, měl by hned navštívit lékaře, dodala Bažoutová.



Lokality, v nichž se ve zvýšené míře vyskytují nakažená klíšťata, se v podstatě příliš nemění. V posledních letech lékaři zaznamenali podle Státního zdravotnického ústavu zvýšené počty onemocnění v severních Čechách, především v oblasti Děčína a Ústí

nad Labem. V jižních Čechách jsou ohroženější České Budějovice a Krumlov, na severní Moravě Bruntálsko a Krnovsko. Infikovaná klíšťata se mohou vyskytovat nejen na území České republiky, ale i v Rakousku, na Slovensku či v Polsku.