Klíč ke spokojenému soužití: poděkování je lepší než vyznání lásky

Každý vztah prochází podobným vývojem. Z vášnivého líbání se brzy stane pusa na tvář u ranního loučení, večeři při svíčkách nahradí křupky u televize a nespoutaný sex je přebit pohodlím flanelového pyžama. Všem těmto změnám však vévodí jedna, která vztah umí posunout do zcela jiné dimenze.

Není to návštěva u rodičů, dokonce ani to, když máte záchod a sprchu v jedné místnosti (a používáte je s partnerem oba dva současně). Zásadním momentem, který určí následující vývoj vašeho vztahu, je koupě společné pračky.

Společná špína

Tato zdánlivě nevinná mašina toho umí víc, než jen zbavovat prádlo špíny. Kromě toho, že poskytuje zásadní důvod, proč omezit návštěvy u rodičů, je také definicí společné domácnosti. Partnerské soužití už tak není jen o středečním sushi a pátečním kině, ale zahrnuje také péči o společný domov. Jak však ukazuje nedávná studie, domácí práce mohou ohrozit i spokojený vztah.

"Jedním z nejčastějších témat partnerských hádek je rozdělení práce v domácnosti," tvrdí doktor Benjamin Caldwell z Alliant International University v americké Kalifornii. Zmíněná studie přitom odhalila, že ženy vykonávají až dvě třetiny všech domácích prací. "Dokonce i u párů, kde oba partneři vnímají rozdělení svých povinností doma jako spravedlivé, je to žena, která toho má mnohem více na starosti," dodává doktor Caldwell.

Ukaž, já sama

Ano, i když jsou mužské strategie průhledné, je velmi lehké se dostat do pasti. O tom ví své i třicetiletá Anna, manažerka v reklamní agentuře. "Tomáš moc dobře ví, co dělá. Jeho manévry, jak se vyhnout domácím pracím, jsou už legendární. Ještě nedávno myl nádobí studenou vodou. Jakmile jsem ho na to upozornila, vrátil se mi pouze jeho nechápavý výraz. Rezignovaně jsem tedy svého milého odstrčila a nádobí raději začala mýt sama. Až později mi došlo, že svou hranou nešikovností získal přesně to, co chtěl."

Jsme málo vděční

Abychom však mužům zcela nekřivdily, je třeba zdůraznit, že současným trendem je jejich stále intenzivnější zapojení do péče o společnou domácnost. Přesto konflikty na téma domácích povinností pokračují dál. Citovaná studie totiž zjistila, že hlavním nepřítelem vážného vztahu je samozřejmost. A ta působí dvojnásob, jde-li o práci v domácnosti.

Podle vědců tak mnoho vztahů trpí velmi nízkou měrou projevovaného vděku. Ustlaná postel, vyžehlená košile nebo utřený prach patří mezi všední záležitosti každého dne. O tyto zdánlivé drobnosti se však někdo musel postarat. "Jakmile jeden z partnerů cítí, že toho dělá víc a přitom se mu za to nedostává uznání, postupně se v něm kumulují negativní pocity, které mohou být dokonce příčinou rozchodu," tvrdí doktor Caldwell.

Nové "miluje tě"

Existuje tedy lék na spokojené soužití s partnerem a pračkou v jedné domácnosti? Výsledky zmíněné studie hovoří jasně: říkejte "děkuji" častěji než "miluju tě". Vyjádření chvály a vděku dokáže totiž nejen zahnat přicházející hádku, ale také příjemně rozčeřit klidnou hladinu samozřejmosti.