Klasiku k nedělnímu obědu si můžete uvařit i v redukční verzi

Knedlo vepřo zelo

1 porce Jedna porce má 1 590 kJ, obsahuje 28 g bílkovin, 11 g tuku a 38 g sacharidů. Skládá se ze 2 plátků masa, 1,5 houskového knedlíku, 3 lžic vypečené šťávy z masa a 15 lžic zelí.

Vepřová pečeně

Omytý kus masa (400 g) osolíme, okmínujeme, dáme do pekáče společně s na plátky nakrájenou cibulí (80 g) a podlijeme vodou. Vložíme do rozehřáté trouby a pečeme do měkka při teplotě 180°C. V průběhu pečení maso podle potřeby podléváme a obracíme. Po dopečení slijeme výpek do pánvičky a vypečeme. Hotovou šťávu dochutíme solí, kmínem a přecedíme.

Houskové knedlíky

Z vlažného polotučného mléka (80 ml) a droždí (8 g) připravíme kvásek, do kterého postupně přidáváme hrubou mouku (120 g), vejce (1/4) a na kostky nakrájenou housku (1/2). Ze směsi vytvoříme těsto, vytvarujeme válečky o průměru cca 5 centimetrů a necháme vykynout. Po vykynutí vaříme v osolené vodě cca 15-20 minut.

Kysané zelí

Zbylou cibuli (40 g) nakrájíme na kostky a necháme zpěnit na troše řepkového oleje (12 ml), přidáme propláchnuté překrájené zelí (1000 g), ochutíme kmínem a solí a dusíme doměkka. Zaprášíme hladkou moukou (12 g), lehce povaříme a dle potřeby dochutíme octem, nekalorickým sladidlem (nap. stévie) a solí.

Svíčková na smetaně s karlovarským knedlíkem

Maso a omáčka

Omyté zadní maso (500 g) osolíme, opepříme, opečeme. Ve výpeku z masa osmažíme na kostky nakrájenou mrkev (80 g), celer (40 g) a petržel (40 g), přidáme celý pepř, bobkový list, nové koření, na kostky nakrájenou cibuli (40 g), na závěr přisypeme cukr (16 g). Necháme zhnědnout, přidáme na kolečka nakrájený oloupaný citron nebo citronovou šťávu, hořčici (8 g) a tymián. Vše orestujeme, podlijeme vodou, vložíme maso a dusíme doměkka cca 2 hodiny. Hotové maso vyjmeme, omáčku dolijeme vodou, krátce povaříme a rozmixujeme. Dochutíme cukrem, citronovou šťávou a solí, nakonec omáčku zjemníme mlékem (80 ml). Před podáváním přidáme brusinky.

1 porce 1 porce má 1 600 kJ, obsahuje 32 g bílkovin, 10 g tuku a 37 g sacharidů. Skládá se z dvou plátků masa, 6 lžic omáčky, 1,5 knedlíku a malé lžičky brusinkového kompotu.

Karlovarské knedlíky

Z hrubé mouky (80 g), mléka (80 ml) a žloutku (1/2) vytvoříme těsto a ochutíme solí a muškátovým květem. Do těsta přidáme na kostky nakrájenou housku (2 ks - 90 g), nasekanou petrželovou nať a sníh ušlehaný z bílku (1/2). Směs lehce promícháme a vytvoříme šišky zabalíme do potravinové fólie, vložíme do vroucí vody a vaříme cca 20 minut.

Kuře à la kachna

1 porce má 1 780 kJ, bílkoviny: 43 gramů, tuky 12 gramů, sacharidy 34 gramů

Omyté a očištěné kuřecí stehno (na porci 180 g) osolíme, okmínujeme, dáme na pekáček, podlijeme vodou a v troubě upečeme doměkka. Během pečení přelijeme kuře sklenicí tmavého piva (50 ml).

Salát z červeného zelí

Omyté červené hlávkové zelí (na porci 150 g) nakrájíme na nudličky, spaříme vařící vodou, scedíme a dáme do mísy, cibuli (10 g) nadrobno nasekáme, zalijeme sladkokyselou zálivkou (olej 5 g, sůl, ocet, sladidlo).

Bramborový knedlík

Předem uvařené a oloupané brambory nastrouháme na jemném struhadle, přidáme hrubou mouku, vejce, osolíme a zpracujeme těsto, utvoříme malou šišku, vaříme 25 minut, hotový nakrájíme na plátky, podáváme odvážené množství - 70 gramů.